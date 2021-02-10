Жозеп Боррель: «Европа и Россия расходятся»

10.02.2021, 5:12, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Глава европейской дипломатии оценил итоги визита в Москву: «высокий уровень напряженности».

Возвратясь в Брюссель из Москвы, где он побывал с визитом 4–6 февраля, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель изложил в своем блоге впечатления от поездки.

Публикация вызвала странно нервическую реакцию в Москве, хотя любому, кто сколько-нибудь долго наблюдает за Евросоюзом изнутри и за эволюцией его отношений с Россией, выводы Борреля очевидны. Мы уже писали в «Новой» о некоторых итогах визита и первой реакции в Европе еще до его завершения. Немного добавим.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности полетел в Москву, несмотря на отрицательное мнение многих европейских политиков о целесообразности этой поездки. По его собственным словам, он полетел, чтобы проверить, заинтересовано ли российское руководство в устранении разногласий и в повороте вспять негативной тенденции в наших отношениях.

То есть не узнать, а проверить известное, но все более очевидное. Этим занимались его предшественники: Солана, леди Эштон, Могерини, с каждым из которых я, находясь в Брюсселе, не раз общался. Все они, вступая в должность, почти восторженно говорили о цели наладить стратегическое партнерство ЕС с Россией. Потом оптимизм угасал. Боррель тоже ставил эту цель, но в сослагательном наклонении и уже без особого оптимизма.

Переговоры с Сергеем Лавровым были, выражаясь дипломатическим жаргоном, «откровенными» и, по словам Борреля, достигали «высокого уровня напряженности».

Говорили в числе прочего о «деле Навального», об Украине и Грузии, о конфликтах в Сирии и Ливии, ядерной программе Ирана.

Высокий эмиссар ЕС напомнил министру Лаврову, что обязательства РФ в области прав человека вытекают из международных обязательств, которые она добровольно взяла на себя и замечания по которым поэтому не могут считаться вмешательством во внутренние дела. Он повторил эти моменты на пресс-конференции. Избегая повышенных тонов, дипломатично. Но констатировал, что отношения между ЕС и Россией находятся в «худшей точке». И о возможных санкциях предупреждал.

Анонимный мидовский чиновник в Москве «с удивлением» заметил, что оценки визита, данные Боррелем по возвращении в Брюссель, «сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве». На самом деле говорил он то же самое. Только в брюссельском блоге более развернуто. А чего стоит дипломатический перл, разъясняющий этот «контраст», который войдет в анналы российского МИДа: «Возможно, по прилете в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС». Видимо, на Смоленской площади считают, что такие заявления — это прямой путь к взаимному уважению.

Фото: ТАСС

В своем блоге Боррель назвал совместную с Лавровым пресс-конференцию «агрессивно организованной». Действительно, в выступлениях хозяина встречи звучал металл. И прозрачное стремление унизить гостя, представляющего союз с населением в 450 миллионов. «Журналист», которому это было поручено, зачитал вместо вопроса пространное заявление, содержавшее само по себе все «нужные» ответы. Но такое у нас уже стало традицией.

«К сожалению, в самом конце нашей встречи мы узнали через социальные сети о высылке трех дипломатов ЕС по необоснованным обвинениям в том, что они не соблюдали свой статус иностранных дипломатов, участвуя в демонстрациях», — отметил Боррель в брюссельском блоге московскую «вишенку на торте».

Чего можно было ожидать после этого? Слов о «конструктивном подходе»?

«Я вернулся в Брюссель с глубоким беспокойством по поводу перспектив развития российского общества и геостратегического выбора России, — написал глава дипломатии ЕС, социалист-каталонец.

— Моя встреча с министром Лавровым и сигналы, посланные российскими властями во время этого визита, подтвердили, что Европа и РФ расходятся.

Похоже, что РФ все больше отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как экзистенциальную угрозу».

Пока в ЕС речь идет о перепутье, а не о состоявшемся стратегическом выборе. И что верно заметил российский МИД, не верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности определяет действия ЕС в отношении России. Здесь роли распределены, каждый делает свою часть работы, и бывают разногласия. 22 февраля Боррель отчитается о поездке и выводах из нее на Совете ЕС перед министрами иностранных дел 27 стран — членов союза. А в марте тема новой российской стратегии ЕС будет центральной на встрече глав государств и правительств, которые выступают коллективным президентом объединенной Европы.

Перед отъездом из Москвы Боррель побывал на месте убийства Бориса Немцова и возложил там цветы. Это жест понимания того, что РФ — не только те, с кем он вел переговоры в мидовском особняке.

Александр Минеев

Соб. корр. в Брюсселе

Блог Жозепа Борреля:

«На этой неделе я посетил Москву, чтобы посредством основанной на принципах дипломатии посмотреть, заинтересованы ли российские власти в разрешении наших разногласий и устранении негативной динамики наших отношений. Наблюдаемая мной реакция явно свидетельствует об обратном. Поэтому ЕС придется подумать о более широких последствиях этого и наметить дальнейший курс. Мы стоим на перепутье. Сейчас закладываются основные параметры геополитической обстановки XXI века.

Жозеп Боррель. Фото: ТАСС

Я только что вернулся из очень непростой поездки в Москву, предпринятой для обсуждения сложного состояния отношений между ЕС и Россией. После нескольких лет их ухудшения ситуацию дополнительно усугубили недавние события: отравление, арест и осуждение Алексея Навального, а также сопутствовавшие им массовые аресты тысяч демонстрантов. Целью моей поездки стало прямое выражение решительного осуждения этих событий Европейским союзом, обсуждение в ключе основанной на принципах дипломатии стремительного ухудшения наших отношений с Россией, а также подготовка к обсуждению отношений между ЕС и Россией на предстоящем заседании Европейского совета.

Проведенная в жестком тоне пресс-конференция и высылка трех европейских дипломатов во время моего визита указывают на нежелание российских властей воспользоваться этой возможностью для выстраивания более конструктивного диалога с ЕС.

Это не стало полной неожиданностью, но все же остается печальным фактом, причем, смею заметить, печальным и для стратегических перспектив самой России. Европейскому союзу придется определиться с последствиями этого, тщательно наметить желаемый курс наших отношений с Россией и следовать ему решительно и сплоченно.

Центральной темой моего визита и бесед с министром иностранных дел Лавровым стали вопросы прав и основных свобод человека, в частности дело Алексея Навального. В процессе общения с российским коллегой напряженность нарастала в моменты, когда я призывал к немедленному и безусловному освобождению г-на Навального, а также к полному и беспристрастному расследованию попытки его убийства. Я напомнил министру Лаврову, что обязательства РФ в части прав человека проистекают из международных обязанностей, принятых Россией добровольно (в рамках Европейской конвенции по правам человека, подписанной странами — участницами Совета Европы), а значит, призывы к их выполнению не могут игнорироваться как вмешательство во внутренние дела страны. На пресс-конференции я вновь это подчеркнул.

Я также провел встречи с представителями гражданского общества, аналитических центров и европейского делового сообщества. Несмотря на огромные сложности и сокращение пространства для деятельности, гражданское общество по-прежнему выполняет жизненно важную роль в распространении демократии, основных прав и свобод. Я воздаю дань уважения труду этих людей и принципам, которые они олицетворяют. Члены моей делегации связались с людьми, близкими к г-ну Навальному, для выражения нашей поддержки. К сожалению, я не смог встретиться с ним самим, поскольку во время моего визита он участвовал в судебном процессе. Я также дал сигнал поддержки Европейским союзом прав человека и политических свобод, почтив память оппозиционного лидера Бориса Немцова посещением места, где он был убит шесть лет назад.

В разговорах с министром Лавровым, помимо вопросов прав человека и наших разногласий, также обсуждались более широкие аспекты наших отношений, включая потенциал сотрудничества в решении таких общемировых проблем, как пандемия COVID-19 и климатический кризис, а также сотрудничество в Арктике — это сферы, где наши интересы могут совпадать.

Фото: ТАСС

Мы также обсудили конфликты в непосредственной близости от наших границ, и я настаивал на необходимости движения к полному выполнению Минских соглашений и на соблюдении территориальной целостности Украины. Кроме того, я указал на необходимость прислушаться к голосу белорусского народа — громко и ясно раздающемуся вот уже полгода, — требующему свободы выбора президента. Среди тем, затронутых при обсуждении неспокойной обстановки в соседних странах, зачастую вызывающих противоречия между Россией и ЕС, были также соблюдение территориальной целостности Грузии, ситуация в Нагорном Карабахе, кризисы в Сирии и Ливии. В этой связи я подчеркнул необходимость полного выполнения обязательств в рамках ОБСЕ, в том числе касающихся территориальной целостности.

Мы оба признали необходимость продолжения сотрудничества по иранской ядерной сделке (СВПД) и потенциал совместных действий в поддержку мира и примирения в палестинско-израильском конфликте.

В ходе своей поездки я планировал не только озвучить позиции ЕС и подчеркнуть вопросы, вызывающие нашу принципиальную обеспокоенность, но и посмотреть, есть ли области, где наши интересы совпадают и где можно попробовать сотрудничать и налаживать взаимное доверие. К сожалению, в конце нашей встречи социальные сети сообщили о высылке трех европейских дипломатов под предлогом необоснованных утверждений о нарушении ими правил поведения иностранных дипломатов путем участия в демонстрациях. Я попросил министра Лаврова пересмотреть это решение, но безрезультатно.

В Брюссель я вернулся глубоко обеспокоенным перспективами развития российского общества и геостратегией России.

Моя встреча с министром Лавровым и сигналы, исходившие от российских властей в ходе визита, подтвердили, что Европа и РФ отдаляются друг от друга. Судя по всему, РФ все больше отходит от Европы и считает демократические ценности угрозой своему существованию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Дипломатическая катастрофа. Российский МИД решил показать Евросоюзу его место

Мы стоим на перепутье. Принятые сейчас стратегические решения зададут динамику распределения сил на международной арене в XXI веке; в частности, определят выбор будущих моделей взаимодействия — основанных на сотрудничестве или на поляризации, на закрытом или более свободном обществе. Европейский союз может повлиять на этот выбор при условии наличия четкого видения и целеполагания вкупе с интенсивной дипломатией и при поддержке многочисленных доступных нам средств ведения внешней политики и оказания влияния.

Мы обсудим эти темы с министрами иностранных дел стран ЕС. Наши дальнейшие шаги, как всегда, будут определены странами нашего союза — и да, среди этих шагов могут быть и санкции. В этой сфере у нас теперь есть новый инструмент — недавно утвержденный Общий режим санкций ЕС за нарушение прав человека.

Природа стоящей перед нами проблемы ясна. Укрывшись за собственными стенами и взывая к другим из этой укромной позиции, мы не усилим безопасность ЕС. И свою роль как главы дипломатической службы ЕС я вижу не в этом. Мы должны смотреть в лицо вызовам, в том числе проводя встречи с третьими сторонами на их территории в момент негативного развития событий, чтобы правильнее оценить ситуацию, с которой мы столкнулись, и действия, которые необходимо предпринять. Я предпочитаю такой путь тактике ответных действий и выжидательности. Если мы хотим, чтобы в будущем мир стал безопасней, нужно решительно действовать уже сейчас и быть готовыми идти на определенные риски».

Перевод предоставлен Представительством ЕС в РФ

—