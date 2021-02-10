Эксперты назвали несколько способов продлить жизнь старого смартфона

10.02.2021, 5:04, Новости дня

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Несколько советов, которые дали эксперты в области мобильной связи, помогут тем пользователям, привыкшим менять смартфон через год или два после покупки.

Старый гаджет (если его можно так назвать), можно использовать как вспомогательное устройство с важными функциями. Почему бы, например, не отправить его в автомобиль и не использовать в качестве навигатора и видеорегистратора? Ведь все эти функции в него были заложены изначально.

Также смартфон является отличным FM-приемником. Будильник для напоминания или пробуждения по утрам – еще одна возможность продлить срок эксплуатации смартфона. Многие же не могут проснуться только после одного сигнала, а тут получится сразу два – в старом и новом смартфоне. Также устройство обладает возможностью для управления бытовой техникой и другими функциями.