 

Redmi K40 получит два стереодинамика

10.02.2021, 5:04, Новости дня
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Новая модель смартфона, которую выпустит Redmi K40, будет стоить в розницу от 465 долларов. Но в Redmi K40, о котором идет речь, установят два стереодинамика.

Правда, эксперты все еще теряются в догадках. По одной версии, это будут полноценные динамики, по другой же они сгодятся только до качественного звука во время телефонных разговоров.

Напомним, что ранее производитель сообщал, что данная модель станет одной из самых дешевых из тех, в которых использован процессор Snapdragon 888. Также в аппарате установят дорогой OLED-экран, фронтальную и основную камеру с возможностью высококачественной съемки. Больше подробностей узнаем на официальном мероприятии перед самым выходом гаджета на рынок.



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