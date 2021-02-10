 

Мнение: Скрытый смысл “Матрицы”

10.02.2021, 5:02, Разное
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С большим интересом ознакомился с масштабным видео-исследованием скрытых подтекстов "Матрицы". Ролик фактически продолжает достаточно известный сюжет "Морфиус – программа" выходивший пару лет назад  https://youtu.be/ePVjWmat0j4 (если не видели, можете начать с него). Как часто бывает, когда творение отрывается от автора и живет самостоятельной жизнью, сторонние трактовки получаются логичней и интересней оригинального замысла, который пытался вложить творец в свое произведение, недокрутив те вещи, который разглядел в творении зритель. Изложенная трактовка очевидно концептуальней, интересней и по своему логичней, чем та задумка, которую озвучивали Вачовски, когда они еще были братьями.

Тут кстати вспомнилось, что после выхода первой "Матрицы", у нас в Севастополе где-то в 2000-2001 годах можно было встретить приглашения на какие-то встречи и семинары, где предлагалось обсуждать смысловую нагрузку "Матрицы" (выглядело это тогда как заманивание в какую-то секту – это еще помимо модных тогда узких черных очков и черных плащей). Но трилогия оказалась достаточно неплоха, чтобы и спустя 20 лет в ней можно было найти новые смыслы и подтексты. После просмотра, захотелось снова скачать и пересмотреть с нового ракурса.

Источник: Colonel Cassad



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