Эксперт: Волков скопировал идею акции с фонариками с акций в честь Дня Победы

10.02.2021, 4:32, Новости дня

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Призыв Волкова к сторонникам блогера Алексея Навального собираться вечером во дворах и зажигать фонарики – это пародия на прошлогодние акции, которые проводились в честь Дня Победы в разгар пандемии. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя подготовку сторонников Навального к акции протеста 14 февраля.

«Я напомню, что всего несколько дней назад Волков объявил, что уличная активность прекращается как минимум до весны. И вот теперь он вдруг передумал и решил вновь устроить акцию. И случилось это сразу после его встречи с «представителями Евросоюза», которая в понедельник прошла в Брюсселе. Очевидно, что хозяева из натовских структур ему быстро объяснили, что ничего сворачивать нельзя. Мол, делайте хоть что-нибудь!», – сказал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Что же касается сути воскресной акции, то фантазии сторонников Навального хватило только на то, чтобы подражать тем акциям, которые проходили в РФ на День победы – в самый разгар пандемии. «Предложение Волкова – это плагиат, обезьянничание. Это – копирование прекрасных народных акций весны прошлого года. Тогда мы, несмотря на все ограничения и запреты, все равно сумели отметить священный для всех нас праздник. Именно тогда прошли такие акции как «Фонарики Победы», «Окна Победы». Еще была «Свеча памяти» 22 июня. Предложение Волкова – подделка под них. К сожалению, это продолжение той же издевательской линии поведения, когда один мерзавец публично хамил ветерану в суде», – подчеркнул собеседник.

Во вторник глава «региональных штабов» Навального Леонид Волков анонсировал акцию протеста на воскресенье 14 февраля. Он предложил жителям крупных городов выйти вечером во двор, включить фонарик на телефоне и поднять его вверх. Еще на прошлой неделе тот же Волков говорил, что протестные акции откладываются до весны.

На заявление Волкова отреагировала представитель МИД Мария Захарова. В своем Facebook она обратила внимание на то, что Волков изменил свое решение сразу после встречи с представителями стран НАТО, проведенной днем ранее в Бельгии.

Ранее сторонники Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. В 2014 году по этому делу он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.