Мнение: Подарки к 14 февраля

10.02.2021, 4:30, Разное

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Как нельзя дарить подарки на 14 февраля можно научиться у ювелирного магазина Санлайт.

В переводе SUNLIGHT означает то же, что блеск Сокровища: “солнечный свет”.

Но ассоциируется с санитарным средством для мытья унитазов.

Едким и токсичным как хлорка.

Средство для унитазов с таким названием тоже есть и популярно.

Много раз обруганный, многократно опозорившийся магазин многих звезд опозорил, когда навязывал голосами Димы Билана и Анны Семенович свои подвески всем подряд, названивая по телефону. Санлайт достал всех и даже был даже оштрафован ФАС за недобросовестную рекламу: столько лет подряд он объявлял о срочном закрытии магазинов, что стал мемом.

Если вы угрожаете уйти, но продолжаете оставаться, вы ведете себя как Санлайт.

К черной пятнице появилась реклама Санлайт с Валерием Меладзе, где он представляется новым управляющим, обещает всем больше не врать про закрытия магазинов и умоляет скачать приложение, обещая всем в подарок подвеску в форме сердечка.

А сегодня Санлайт снова позвонил мне, несмотря на то, что я прилежно и тщательно блокировала все номера с которых звонили Биланы и Меладзе, и девушка голосом советской телефонистки сказала:

– Не кладите трубку, на проводе Лос Анджелес. С вами будет говорит Брэд Питт.

И дальше Брэд на чистейшем русском сказал мне:

– Красотка! Не могу быть рядом с тобой, но приготовил тебе подарок. Ты можешь забрать его до 14-го февраля в Санлайт…

Возвращаясь к теме о подарках к 14 февраля.

Чему мы можем научиться у этого чудовища?

Не быть токсичными.

Для этого подарок к 14 февраля не должен быть:

1. Щипцами.

2. Отмазкой.

Нельзя думать, что подарок бывает либо щипцами, либо отмазкой. Санлайту, например, удается совмещать то и другое.

Многие люди, особенно женщины, на 14 февраля поступают так же.

Они дарят какую-то мелочь, чтобы напомнить о празднике и обязать второго к вложениям.

Сам по себе их подарок в этом случае имеет структуру кнута и пряника. Это с одной стороны пряник, часто буквальный пряник или кекс, который надо съесть вдвоем. А с другой стороны приготовленный кнут, если в ответ не последует ответный подарок, помноженный на гендерный и экономический коэффициент. Гендерный коэффициент – это понятно что. “Мужчина должен”. А экономический коэффициент – это разница в доходах, причем не в реальных, а заявленных. Так как многие мужчины любят понтоваться насчет своих доходов, а женщины любят прибедняться, коэффициент получается большой. Она ему протеиновый мафин в форме сердечка, а от него ожидает бриллианты. И он в курсе ее ожиданий. Никакой шланг не поможет ускользнуть от кнута.

СЗ большинства женщин перед 14 февраля и сразу после стремительно падает. От одних только мужских размышлений, что же ей подарить, чтобы не было выноса мозга, СЗ падает. А после кислых щей на 14 февраля падает тем более.

Женские ожидания, не только ожидания подарков, ожидания признаний, предложений, практически не оставляют мужчинам мотивации делать сюрприз. Чтобы удовлетворить ожидания, надо подпрыгнуть, а чтобы удивить того, кто и так ожидает слишком многого, пришлось бы лезть из кожи. Вот почему так много мужчин неэкологично шлангуют или даже грубо троллят женщин в этот день.

Как здесь, например.

СЗ девушки могла быть не так уж мала, но он стал думать о том, что букет роз вызовет у нее кислую мину, а если ничего не подарить, будет скандал, и вот ему уже неохота ехать за розами, он чувствует себя под конвоем, который гонит его в Санлайт, покупать бриллиантовую подвеску.

Тратить свои деньги на то, что ты сам считаешь пошлостью и чушью, только ради того, чтобы не получить скалкой от своей мегеры – себя не уважать. Лучше уж прикинуться идиотом.

Девушки чувствуют себя обесчещенными и униженными, если им не подарили ничего или подарили явную отмазку. А если они сами подарили что-то несимволическое мужчине, чувствуют себя еще и обворованными.

Подружки хвастаются подарками, а те, кого кавалер с подарком продинамил, готовы сквозь землю провалиться от стыда.

Справедливости ради стоит сказать, что мужчины тоже щипцуют женщин подарками.

В ответ они хотят выполнения каких-то своих условий.

Выйти из френдзоны в отношения хотят или из минуса дисбаланса. Помириться хотят, если обидели или изменили.

Бывает, что мужчины щипцуют сами себя, когда чувствуют долг подарить подарок намного дороже, чем их спонтанный порыв.

Со спонтанными порывами все тоже не просто.

Очень часто нет никакого порыва дарить подарок по формальному поводу. Но это совсем не значит, что правильным будет ничего не дарить.

Если вы плохо рефлексируете значимость человека, а хлеборезка считает, что вы и так перевложились, вам не хочется ничего для него делать.

Потом может оказаться, что вы со своей жадностью – в черном поле.

Чтобы было спонтанное желание дарить подарок любимому человеку, надо хорошо рефлексировать его значимость.

Если вы чувствуете тяжесть от мысли о том, что нужно выбирать подарок, что-то не так с вашими отношениями.

Вы либо боитесь не угодить, то есть слишком зависимы, либо вас душит жаба, вам кажется, что вы плюсуете, но скорее всего – только кажется.

Проанализируйте, почему у вас нет спонтанного желания и почему вы не можете легко и с удовольствием выбрать подарок, не слишком дорогой для вашего уровня и достаточно милый для этого повода.

Есть такая проблема у кого?

Других приглашаю приводить примеры, личные или нет, любые, когда не хотелось дарить подарок или наоборот хотелось, когда подарок был удачным или нет, когда вам нравился подаренный вам подарок или не нравился.

Есть кого поздравлять 14-го? Придумали?

А сами ждете поздравления? Но не от Брэда Питта.