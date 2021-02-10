Иран назвал вакцину «Спутник V» одной из лучших в мире

10.02.2021, 3:36, Новости дня

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Иран назвал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одной из самых эффективных в мире, заявление сделал официальный представитель штаба по борьбе с COVID-19 в стране Алиреза Раиси.

««Спутник V» является одной из очень эффективных, надежных и имеющих хорошую репутацию вакцин. Смело могу сказать – входит в тройку вакцин в мире с точки зрения эффективности»», – сказал Раиси в эфире телеканала IRINN.

Сейчас в Иране идет разработка собственных вакцин, но несмотря на это власти страны приняли решение часть вакцинации провести при помощи зарубежных препаратов, первым из которых оказался продукт НИИ им. Гамалеи, информирует РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Тегеран рассматривает возможность совместного с Россией производства вакцины против COVID-19 для поставок в другие страны Персидского залива.

Напомним, Москва договорилась с Тегераном о производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Иране.

Глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф сообщал, что российская вакцина «Спутник V» успешно прошла регистрацию в Иране. 9 февраля в Иране стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V».