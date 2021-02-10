Захарова: Борреля в Москве никто не унижал

10.02.2021, 3:36, Новости дня

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала информационной кампанией Запада заявления в ЕС о том, что визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву закончился унижением.

О том, что визит Борреля в Россию закончился унижением, ранее заявили некоторые политики и дипломаты в ЕС, передает РИА «Новости».

«Если люди унижают Борреля сами, а выдают это за то, что его якобы унизили в Москве… В чем унижение, совершенно непонятно», – сказала Захарова в эфире «Россия 1».

Она отметила, что глава европейской дипломатии провел переговоры ровно в таком же формате, в каком их проводила ранее в Москве глава МИД Швеции Анн Линде.

«И вот выходят люди, заряженные одними и теми же словами, по одной методичке работавшие, и начинают нести какую-то несусветную чушь. Для чего они это делают? Понятно, информационная кампания. Ровно поэтому… даны были ценные указания возобновлять незаконные акции, потому что весь этот информационный пузырь до лета не доживет. Невозможно протянуть до лета с историей про химическое оружие, «отравление», не предоставляя факты», – сообщила официальный представитель МИД.

По ее словам, это замкнутый круг, по которому бегать невозможно. «Вот нашли еще одного крайнего – теперь у них виноват Боррель. Свой из своих, плоть от плоти, теперь он виноват. До этого, напомню, был виноват Трамп, тоже во всех прегрешениях… Теперь новая охота на ведьм началась», – отметила Захарова.

Напомним, Боррель выразил мнение, что состоявшийся в период с 4 по 6 февраля визит в Москву показал отсутствие у РФ интереса к улучшению отношений с ЕС. Боррель также заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России.

Тем временем глава МИД Сергей Лавров заявил, что РФ не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Боррель провалил свою миссию в Москве.