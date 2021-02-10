 

НАСА задумалось о дополнительном месте для астронавта на «Союзе»

10.02.2021, 3:36, Новости дня
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НАСА рассматривает возможность получения дополнительного места для американского астронавта на российском пилотируемом космическом корабле «Союз», сообщило ведомство.

НАСА сообщило, что речь идет о «весенней миссии». Дополнительное место для астронавта НАСА нужно, чтобы «заручиться дополнительным потенциалом к тому, что уже было запланировано агентством», передает ТАСС.

Сборка станции окололунной Gateway начнется не раньше мая 2024 года, сообщило НАСА в связи с выделением контракта на 331,8 млн долларов компании SpaceX на доставку на орбиту Луны первых модулей. Ракета Falcon Heavy должна доставить на лунную орбиту электродвигательный и жилой модули станции, передает РИА «Новости».



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