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10.02.2021, 3:20, Разное
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Песков — об акции сторонников Навального с фонариками.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил об ответственности за несогласованные акции на фоне планов сторонников политика Алексея Навального провести 14 февраля акции с фонариками. Об этом пишет ТАСС.

«В кошки-мышки ни с кем играть не будем, но, безусловно, все наши правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности», — сказал Песков. При этом он затруднился ответить на вопрос, будут ли сообщения о планах расцениваться как призыв к несанкционированным акциям.

Ранее сторонник Навального Леонид Волков предложил вечером 14 февраля жителям «больших российских городов» выйти во дворы, включить фонарики на телефонах, подняв их вверх.

Несанкционированные акции в поддержку Навального, которому суд заменил условный срок на реальный по делу «Ив Роше», прошли в российских городах 23 и 31 января. По данным «ОВД-Инфо», в общей сложности были задержаны около 10 тысяч человек по всей стране.

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Источник: Новая газета



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