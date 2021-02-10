На Луне могут построить первый завод
10.02.2021, 3:14,
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В министерстве обороны Соединенных Штатов рассматривают возможность строительства постоянно действующей космической станции на поверхности Луны. Какими будут задачи этого объекта, можно только догадываться.
Но в процессе реализации таких планов возникает серьезная проблема: как доставить на соседнее космическое тело строительный материал, в том числе длинномерные конструкции?
Разумеется, все можно привезти в космических кораблях. Но это займет много времени и потребует огромных расходов. Гораздо дешевле самые большие и тяжелые изделия производить на месте, утверждают специалисты. Но для этого сначала придется оборудовать первый лунный завод. В этом случае объекты недвижимости на спутнике Земли можно будет сооружать в неограниченном количестве.
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