На Луне могут построить первый завод

10.02.2021, 3:14, Новости дня

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В министерстве обороны Соединенных Штатов рассматривают возможность строительства постоянно действующей космической станции на поверхности Луны. Какими будут задачи этого объекта, можно только догадываться.

Но в процессе реализации таких планов возникает серьезная проблема: как доставить на соседнее космическое тело строительный материал, в том числе длинномерные конструкции?

Разумеется, все можно привезти в космических кораблях. Но это займет много времени и потребует огромных расходов. Гораздо дешевле самые большие и тяжелые изделия производить на месте, утверждают специалисты. Но для этого сначала придется оборудовать первый лунный завод. В этом случае объекты недвижимости на спутнике Земли можно будет сооружать в неограниченном количестве.