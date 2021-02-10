Специалисты предлагают необычный маршрут для полета на Марс

10.02.2021, 3:14, Новости дня

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Хоть это и выглядит как полнейший абсурд, специалисты советуют организовывать полеты на Марс через Венеру. В этом случае космический корабль будет лететь быстрее, а продолжительность самой миссии существенно сократится.

Ученые предлагают сначала отправится в обратную сторону – Венере. Затем, используя ее гравитацию, разогнаться до максимально возможной скорости и улететь на Марс.

Согласно проведенным расчетам, весь путь на Марс через Венеру займет 19 месяцев, а не 26, как «напрямую». Также ученые напоминают, что для организации полета и возвращения нужно использовать так называемые космические окна, когда Марс и Земля находятся ближе всего друг к другу. Летая через Венеру, не придется ожидать полтора года на Марсе, пока он снова приблизится к Земле.