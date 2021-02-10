Мнение: Турция хочет в космос

10.02.2021, 3:12, Разное

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"Друг Реджеп" презентовал турецкие космические амбиции на 2020-2030 годы.

Среди них:

1. В 2023-му году турецкая ракета должна достичь Луны и совершить там жесткое прилунение, в ознаменования 100-летия основания Турецкой республики.

2. В 2028-м году турецкий космический аппарат должен совершить мягкую космическую посадку на Луне.

3. Построить в обозримой перспективе свой собственный космодром (с помощью иностранных партнеров) и запускать на первом этапе ракеты в международной кооперации, а в перспективе, свои собственные

4. Самостоятельно отправить в космос турецкого космонавта и войти в "высшую космическую лигу", к которой относятся США, Россия, Китай и ЕС.

5. Создать региональную систему спутникового позиционирования.

6. Расширить возможности по созданию ракет, спутников и космических технологий, фактически создавая целую космическую отрасль.

7. Интенсифицировать научные исследования космоса и астрономические наблюдения.

8. Создание условий для возможности ведения коммерческой деятельности в околоземном пространстве.

9. Запустить в 2022-м году первый турецкий спутник слежения и в перспективе создать национальный турецкий бренд в спутниковом бизнесе.

10.Вся космическая программа "Друга Реджепа" рассчитана на 10 лет.



Эрдоган космический.

Не факт, что Турция все это потянет, но как говорится, мечтать не вредно, вредно не мечтать.

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