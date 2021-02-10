Мнение: Купи еды в последний раз… Не ради себя – ради Климата!

10.02.2021, 3:08, Разное

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Сегодня катался в метро – а там по мониторам, установленным в каждом вагоне, запустили «экологическую рекламу», призывающую «контролировать свой углеродный след». Типа – углеродный след разрушает климат, всем нам надо вместе и дружно начать бороться, и ОЧЕНЬ НЕПРАВ тот, кто думает, что он, дескать, ничего не может сделать, поскольку он маленький человек.

ТЫ МОЖЕШЬ! – говорит нам реклама. Красивая такая, с картинками. Знаете, что у них на первом месте в списке «дел, посильных для каждого человека» в плане «борьбы с углеродным следом»? Я прямо просиял, когда увидел. Конечно же – «сократить потребление мясных и молочных продуктов»! Здравствуй, Грета Тунберг… Да-да, знаем, как же: коровы же пукают, портят воздух – поэтому надо их всех просто раз и навсегда истребить полностью, а поганых «мясоедов» перевоспитать трудом, чтобы грызли морковку и были счастливы.

И вот такая цитата (нашел на сайте Гринпис): «Переход на климатически дружественную диету (с большим содержанием растительных продуктов, чем животных) называют одной из самых действенных вещей, которую человек может делать для планеты и климата». Вот как это теперь называется – «климатически дружественная диета»!

Из других предложений – что надо нам сделать, чтобы побороться со своим углеродным следом: отказаться от пользования горячей водой, от отопления жилищ, перестать пользоваться общественным транспортом (лучше ездить на велосипеде), перестать, естественно, летать на самолетах… И с того же сайта: «Можно попробовать не есть мясо по понедельникам, как это делают по всему миру участники глобальной инициативы Meat Free Monday. Можно отказаться от говядины , так как из всех видов мяса она имеет наибольший углеродный след». Говядина тварям не дает покоя!



Злосчастная корова и личные авто – два врага человечества

Впрочем, если кто-то собирается отделаться малым – и впрямь не есть мясо только по понедельникам, раз в неделю ездить на велике в ближайший магазин – придется вас обломить, дорогие друзья. Малой кровью не отделаетесь, эта публика лишь сейчас мягко стелет. Вот опять цитата:

«Сегодня особенно важно обратить внимание на снижение собственного углеродного следа, так как парниковые газы стремительно меняют климат планеты и усиливают климатический кризис. По мнению учёных, для эффективного решения проблемы климатического кризиса в развитых странах личный углеродный след необходимо сократить на 80-90 % к 2050 году».

Вот так – на 80-90%. То есть – в 10 раз. Съедал килограмм мяса в неделю – будет 100 грамм. И никаких колбас!

Мне нравится, как незаметно, но существенно изменились акценты «зеленой пропаганды». Уже никто даже не стремится делать вид, будто бы те же «растительные диеты» в интересах обывателя, поскольку будто бы «мясо вредно», а жевать траву – самое то для фигуры, стройности и потенции. Никто опять же не говорит, будто бы крутить педали и ездить в офис на самокате – это типа «фитнес» и «полезно для здоровья». В общем, поганых представителей человейника перестали убеждать в том, будто всевозможные лишения и потеря удобств цивилизации – это для их «здоровья» и «пользы».

Нет, теперь говорят прямо и грубо: ваши интересы и удобства тут вторичны, опрощайтесь, потому что так надо не для ваших жалких тушек, а ДЛЯ КЛИМАТА. Вы должны согласиться на лишения, потому что таково ОБЩЕЕ ДЕЛО, по-итальянски – Коза Ностра. И вывод подразумевается: хочешь жрать мясо – значит, собираешься идти против мафии (Общего Дела). А что бывает с такими безумцами – Голливуд давно объяснил и показал.

Причем – никакой конспирологии, всё дают совершенно открыто, прямым текстом. Стойло уже готово, намордники на людей уже нацепили. Дальше – только вперед, в Светлое Завтра.

Мне во всей этой истории больше всего жалко коровок. Все ведь эти зеленые пропагандисты совершенно явно ведут к тому, что коров надо просто всех истребить – как вид. Полностью. Тем более, что репетиция у них уже была – в 2000 году, когда под предлогом “борьбы с коровьим бешенством” просто взяли и истребили ВСЕХ, вообще всех коров и быков в Великобритании. Полностью, под ноль. Теперь явно собираются сделать то же самое, но уже в масштабах человечества. Разве что индусы будут против… На индусов вся надежда.