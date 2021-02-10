Мнение: Купи еды в последний раз… Не ради себя – ради Климата!
10.02.2021, 3:08,
Разное
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Сегодня катался в метро – а там по мониторам, установленным в каждом вагоне, запустили «экологическую рекламу», призывающую «контролировать свой углеродный след». Типа – углеродный след разрушает климат, всем нам надо вместе и дружно начать бороться, и ОЧЕНЬ НЕПРАВ тот, кто думает, что он, дескать, ничего не может сделать, поскольку он маленький человек.
ТЫ МОЖЕШЬ! – говорит нам реклама. Красивая такая, с картинками. Знаете, что у них на первом месте в списке «дел, посильных для каждого человека» в плане «борьбы с углеродным следом»? Я прямо просиял, когда увидел. Конечно же – «сократить потребление мясных и молочных продуктов»! Здравствуй, Грета Тунберг… Да-да, знаем, как же: коровы же пукают, портят воздух – поэтому надо их всех просто раз и навсегда истребить полностью, а поганых «мясоедов» перевоспитать трудом, чтобы грызли морковку и были счастливы.
И вот такая цитата (нашел на сайте Гринпис): «Переход на климатически дружественную диету (с большим содержанием растительных продуктов, чем животных) называют одной из самых действенных вещей, которую человек может делать для планеты и климата». Вот как это теперь называется – «климатически дружественная диета»!
Из других предложений – что надо нам сделать, чтобы побороться со своим углеродным следом: отказаться от пользования горячей водой, от отопления жилищ, перестать пользоваться общественным транспортом (лучше ездить на велосипеде), перестать, естественно, летать на самолетах… И с того же сайта: «Можно попробовать не есть мясо по понедельникам, как это делают по всему миру участники глобальной инициативы Meat Free Monday. Можно отказаться от говядины, так как из всех видов мяса она имеет наибольший углеродный след». Говядина тварям не дает покоя!
Злосчастная корова и личные авто – два врага человечества
Впрочем, если кто-то собирается отделаться малым – и впрямь не есть мясо только по понедельникам, раз в неделю ездить на велике в ближайший магазин – придется вас обломить, дорогие друзья. Малой кровью не отделаетесь, эта публика лишь сейчас мягко стелет. Вот опять цитата:
«Сегодня особенно важно обратить внимание на снижение собственного углеродного следа, так как парниковые газы стремительно меняют климат планеты и усиливают климатический кризис. По мнению учёных, для эффективного решения проблемы климатического кризиса в развитых странах личный углеродный след необходимо сократить на 80-90 % к 2050 году».
Вот так – на 80-90%. То есть – в 10 раз. Съедал килограмм мяса в неделю – будет 100 грамм. И никаких колбас!
Мне нравится, как незаметно, но существенно изменились акценты «зеленой пропаганды». Уже никто даже не стремится делать вид, будто бы те же «растительные диеты» в интересах обывателя, поскольку будто бы «мясо вредно», а жевать траву – самое то для фигуры, стройности и потенции. Никто опять же не говорит, будто бы крутить педали и ездить в офис на самокате – это типа «фитнес» и «полезно для здоровья». В общем, поганых представителей человейника перестали убеждать в том, будто всевозможные лишения и потеря удобств цивилизации – это для их «здоровья» и «пользы».
Нет, теперь говорят прямо и грубо: ваши интересы и удобства тут вторичны, опрощайтесь, потому что так надо не для ваших жалких тушек, а ДЛЯ КЛИМАТА. Вы должны согласиться на лишения, потому что таково ОБЩЕЕ ДЕЛО, по-итальянски – Коза Ностра. И вывод подразумевается: хочешь жрать мясо – значит, собираешься идти против мафии (Общего Дела). А что бывает с такими безумцами – Голливуд давно объяснил и показал.
Причем – никакой конспирологии, всё дают совершенно открыто, прямым текстом. Стойло уже готово, намордники на людей уже нацепили. Дальше – только вперед, в Светлое Завтра.
Мне во всей этой истории больше всего жалко коровок. Все ведь эти зеленые пропагандисты совершенно явно ведут к тому, что коров надо просто всех истребить – как вид. Полностью. Тем более, что репетиция у них уже была – в 2000 году, когда под предлогом “борьбы с коровьим бешенством” просто взяли и истребили ВСЕХ, вообще всех коров и быков в Великобритании. Полностью, под ноль. Теперь явно собираются сделать то же самое, но уже в масштабах человечества. Разве что индусы будут против… На индусов вся надежда.
Источник: Размышления вольного социолога
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