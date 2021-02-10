Фильмы Кончаловского и Косаковского вошли в шорт-лист «Оскара»

10.02.2021, 2:42, Новости дня

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В короткий список претендентов на премию «Оскар» вошли черно-белая драма «Дорогие товарищи!» российского режиссера Андрея Кончаловского и документальный фильм «Гунда» российского режиссера Виктора Косаковского, сообщила Американская академия кинематографических искусств и наук.

Картина Кончаловского включена в список в номинации «Лучший иностранный художественный фильм». Фильм рассказывает о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. «Гунда» попала в шорт-лист в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм». «Гунда» посвящена жизни свиньи по кличке Гунда, ее поросят, а также коровы и курицы, в фильме не звучит человеческая речь, передает ТАСС.

Напомним, Кончаловский сомневался, что его фильм поймут за рубежом,но картина была удостоена специального приза жюри на Венецианском кинофестивале и ряда других международных наград. Кончаловский назвал ошибкой Хрущева развенчание культа личности Сталина.