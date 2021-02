Мишель Обама объявила о запуске шоу «Вафля и Моти» на Netflix

10.02.2021, 2:42, Новости дня

Бывшая первая леди США Мишель Обама сообщила, что запускает на стриминговой платформе Netflix новое шоу для детей.

Шоу под названием «Вафля и Моти» планируют запустить 16 марта. В нем друзья Вафля и Моти путешествуют по миру, изучая культуру и еду разных стран. Обама заявила, что «не может дождаться, когда семьи и дети отовсюду присоединятся» к этим приключениям. «Мы познаем, готовим и едим вкусную еду со всего мира», – приводит ее слова РИА «Новости».

I’m beyond thrilled to share that on March 16, I’ll be launching a new show on @Netflix called Waffles + Mochi! I'm excited for families and children everywhere to join us on our adventures as we discover, cook, and eat delicious food from all over the world. pic.twitter.com/dedUWMp9SY

— Michelle Obama (@MichelleObama) February 9, 2021

Напомним, экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель заключили многолетнее соглашение с американской стриминговой кинокомпанией Netflix. Сообщалось, что их продюсерская компания создаст ряд проектов для Netflix. В частности, речь идет о сериале для подростков о сотрудничающей с полицией под прикрытием индейской девушке, сериале о национальных парках и дикой природе, научно-фантастическом фильме, а также картине об одном из первых покорителей Эвереста непальце Тенцинге Норгее. Также создается фильм по мотивам книги Мохсина Хамида «Выход на Запад». В 2018 году экс-помощница Барака Обамы по национальной безопасности Сюзан Райс вошла в совет директоров Netflix.