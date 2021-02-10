 

Лавров назвал Россию одним из ключевых гарантов многополярного мира

10.02.2021, 2:42, Новости дня
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Россия является «одним из ключевых гарантов формирующегося более справедливого и демократичного многополярного мироустройства», сообщил глава МИД страны Сергей Лавров.

В поздравлении по случаю Дня дипломатического работника министр заявил, что РФ «строго руководствуется принципами устава ООН» и «продвигает объединительную повестку дня». По его словам, РФ «углубляем плодотворное сотрудничество с подавляющим большинством иностранных партнеров, расположенных в Евразии, Африке и Латинской Америке».

Лавров отметил, что перед российскими дипломатами «стоят ответственные задачи по формированию благоприятных внешних условий для поступательного социально-экономического развития» страны. Они работают над сохранением «в мировых делах стратегического равновесия, безопасности и стабильности», передает РИА «Новости».

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что «сейчас на повестке дня дальнейшая работа над комплексным обустройством «евразийского дома», гармонизацией развивающихся на нашем континентальном пространстве интеграционных процессов».

Он указал, что российские дипломаты способствуют укреплению общепризнанных международно-правовых основ межгосударственного общения и политическому урегулированию кризисов. В число их задач входит и обеспечение стратегической стабильности. Лавров заверил, что дипломаты «продолжат делать все необходимое в целях защиты прав и интересов» россиян и «соотечественников за рубежом, дипломатического сопровождения внешнеэкономической деятельности».

Напомним, президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции назвал возможность однополярного мира иллюзией. Он добавил, что многополярность мира – это производная от экономических отношений. По его словам, «однополярного мира уже не существует».



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