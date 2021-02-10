Даже от зарплаты отказался

10.02.2021, 2:24, Разное

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За что арестован депутат Заксобрания Ленобласти Юрий Голиков и при чем тут харассмент.

Юрия Голикова сотрудники УФСБ Петербурга и области задержали в момент передачи ему трех млн рублей (из которых лишь 155 тысяч были настоящими) днем 2 февраля 2021 года. Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело по ст. 30, ч. 3 и 159, ч. 4 УК РФ (приготовление к мошенничеству в особо крупном размере). Через два дня Петроградский районный суд Петербурга арестовал Голикова до 1 апреля 2021 года. Юрий Голиков. Фото: moika78.ru

Защита депутата возражала против ареста, утверждая, что в данном деле речь идет о гражданско-правовых отношениях, а никак не об уголовном деле. Обвинение настаивало на мошенничестве и обращало внимание на то, что подозреваемый обладает некими связями как в правоохранительных органах, так и в криминальных кругах, что позволит ему, находясь на свободе, оказывать давление на свидетелей и потерпевших. Несмотря на то что обвинитель не представил суду доказательств этих связей, суд принял его сторону.

Как следует из сообщения СК, в ноябре 2020 г. Юрий Голиков узнал о том, что в отношении фирмы «Вега», ведущей строительство в Сертолово (Всеволожский район), идет проверка сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД по СПб и ЛО. Депутат сказал предпринимателям, что по окончании проверки будет возбуждено уголовное дело, и предложил «решить вопрос» за вознаграждение в три миллиона рублей.

Сначала бизнесмены отказались: сотрудники полиции во Всеволожском районе постоянно что-то проверяют, но проверки редко заканчиваются уголовными делами. Однако после ареста председателя садоводства «Памир» Дмитрия Дуркина и публикации в «Новой» статьи о махинациях в садоводстве «Осинки» («Клондайк областного разлива», № 141 от 21.12.2020) полиция активизировалась. К тому же Голиков, по версии следствия, сумел убедить предпринимателей, что способен повлиять на решение полицейских в ту или иную сторону.

Видимо, доводы были убедительны, но с деньгами расставаться не хотелось. Бизнесмены обратились в УФСБ города и области, сотрудники которого и контролировали дальнейшие переговоры, закончившиеся передачей «куклы» и задержанием Голикова.

Депутат и его адвокаты утверждают, что никакого мошенничества нет, речь идет о коммерческом споре, а депутатство Голикова не мешает ему заниматься коммерческой деятельностью — с апреля 2019-го он не получает зарплату в ЗакСе.

«Как к депутату и члену нашей фракции к Голикову нет и не может быть никаких претензий, — пояснил «Новой» координатор Ленинградского регионального отделения ЛДПР Вячеслав Дюбков. — Он всегда внимательно прислушивается к просьбам избирателей. Никогда никому не отказывал, если в его силах было помочь. Даже от зарплаты депутата отказался».

В то же время стало известно, что Голиков отказался от депутатской зарплаты после того, как его обвинили в харассменте.

В марте 2019 года сотрудница комитета по местному самоуправлению администрации Ленобласти подала заявление спикеру ЗакСа, в котором просила оградить ее от посягательств со стороны Голикова. Об этом писали довольно много. И само заявление должно быть в отчете о работе соответствующей комиссии ЗакСа за 2019 год, но он пока не опубликован.

В апреле на заседании комиссии по законодательству, регламенту и депутатской этике областного ЗакСа Голикова лишь «пожурили за грубость и посоветовали извиниться за хамство». Главным доводом за то, чтобы не лишать Голикова статуса депутата, стало его заявление с просьбой перевести его из статуса постоянно работающего депутата в статус «депутата на общественных началах». Проще говоря — отказался от зарплаты.

За год до этого скандала прокуратура Ленобласти уличила Голикова в нарушении антикоррупционного законодательства: став депутатом, он не избавился от активов в компаниях, ведущих коммерческую деятельность на территории области. Тогда Голиков в срочном порядке продал активы. По данным системы СПАРК, от своих долей в двух коммерческих фирмах Голиков избавился лишь в июне 2018 года.

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Еще раньше, в 2016-м, Голиков оказался замешан в скандале: 119 дольщиков, вложивших деньги в строительство жилого комплекса «Новая Швейцария» во Всеволожске, должны были въехать в свои дома еще в 2015 году, но фирма «Оникс», принадлежавшая Голикову, свои обязательства не выполнила. Минстрой РФ официально признал стройку «проблемной» и ввел «механизм восстановления прав граждан», в рамках которого прошла прокурорская проверка. Результаты ее неизвестны, но по состоянию на конец 2020 года стройка продолжала оставаться «проблемной».

Отказ от зарплаты в ЗакСе обрек Голикова на безденежье. Если в 2016 и 2017 годах его задекларированный доход составлял около 2,5 млн рублей в год, то в 2019-м депутат заявил, что заработал всего чуть больше 800 тысяч.

Правда, в 2018 году доход депутата (в результате продажи активов) составил более 17 млн рублей. Но, видимо, за минувшие годы накопления закончились, и Голиков решил заработать деньги, «консультируя предпринимателей по вопросам землепользования».

Но существует еще одна версия ареста депутата Голикова. Как сказал «Новой» источник в УФСБ, в областном управлении стали раздражаться махинациями с землей в Сертоловском поселении. Где негласными хозяевами — еще со времен бывшего главы сперва Сертолово, а потом и всего Всеволожского района Александра Соболенко — считаются члены областного отделения ЛДПР. В частности, большинство фирм, неизменно выигрывающих государственные контракты на содержание Сертолово (очистка воды, вывоз мусора, ремонт и расчистка дорог, уборка снега и пр.), зарегистрированы в доме 1 на Караванной улице в Петербурге, где расположен офис областного отделения ЛДПР.

Максим Леонов

специально для «Новой»

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