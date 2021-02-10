 

Ученые обосновали теоретическую возможность войти в черную дыру

10.02.2021, 2:18, Новости дня
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Давно всем известно, что приближаться к черной дыре смерти подобно. Однако ученые из Гриннеллского колледжа утверждают, что человек теоретически может без вреда для себя попасть внутрь сверхмассивного космического тела.

Самое главное, чтобы черная дыра действительно была очень большой и изолированной, говорят физики. Тогда при определенных условиях можно попасть на горизонт событий и пройти далее.

По словам профессора Криса Импи, в черной дыре любая материя была бы разорвана на элементарные частицы. Но у горизонта событий, где вокруг центра гравитации как планеты вокруг звезд, вращается свет, можно найти орбиту с нулевым притяжением. Вырваться оттуда или хотя бы послать сигнал также невозможно, уточняет ученый. Но теоретически можно безопасно попасть внутрь черной дыры.



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