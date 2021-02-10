Кравчук: Надо говорить правду: перемирия на Донбассе уже просто нет

10.02.2021, 2:14, Новости дня

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Первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук считает, что режим перемирия, о котором договорились в июле прошлого года, больше не соблюдается. Такое мнение он высказал в комментарии изданию “ГОРДОН” 9 февраля.

“Перемирия уже просто нет. Мы не можем дальше делать вид, что оно есть. Надо говорить правду, белое называть белым, а черное – черным”, – сказал Кравчук.

По его мнению, россияне на Донбассе “начинают действовать дерзко, открыто, не пряча свои намерения”.

“Поэтому мы должны быть готовы к любым непредсказуемым действиям со стороны агрессора. В ОРДЛО находятся российские наемники, командиры и российское оружие. Мы не знаем, когда оно может быть задействовано, но должны быть ко всему готовы и относиться внимательно ко всему, что происходит”, – убежден политик.

Он повторил свое заявление, что на каждый выстрел на Донбассе Украина должна отвечать выстрелом.

“Не надо думать, что если мы будем уступать, россияне станут более сговорчивыми. Поэтому выполняя международные договоренности, придерживаясь пути к миру, мы должны на силу отвечать силой. Они стреляют не просто так, они убивают. На силу и стрельбу мы должны отвечать жестко и зеркально. Мы все вместе, и мировое сообщество в том числе, должны действовать адекватно. Снисходительностью, мягкостью, призывами к компромиссам мы ничего не добьемся. Нам надо быть последовательными и жесткими”, – заявил Кравчук.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь.

4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

По данным “Новинарні”, в январе на востоке Украины погибло трое военнослужащих. Столько же погибших, по подсчетам журналистов, в феврале.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Роман Машовец считает, что обострение на Донбассе связано с желанием РФ затягивать переговорный процесс и давить на Украину. В то же время он заверил, что “враждебные обстрелы на Донбассе всегда получают адекватный ответ”, когда это угрожает жизни и здоровью украинских военнослужащих.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

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