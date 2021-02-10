 

Боррель заявил, что предложит ужесточить санкции против России

10.02.2021, 2:14, Новости дня
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Россия не заинтересована в налаживании отношений с Брюсселем. Об этом высокий представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил 9 февраля на встрече министров иностранных дел стран ЕС.

Боррель заявил, что у него не было иллюзий до визита, однако после него он “еще более обеспокоен”.

По словам представителя ЕС, он может воспользоваться своим правом инициировать новые санкции в отношении России.

Он отметил, что вопрос отношений с Россией обсудят 22 февраля на заседании Совета глав МИД ЕС, а потом в марте на саммите.

“На этих встречах примут решения по дальнейшим шагам. Было бы правильно включить санкции. Я сделаю конкретные предложения, воспользовавшись своим правом инициативы как верховный представитель по внешней политике и политике безопасности”, – заявил Боррель.

Боррель отметил, ситуация с правами человека в России “идет авторитарным путем”.

Глава евродипломатии находился с визитом в Москве 4–6 февраля. Боррель встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В ходе визита он поднимал вопросы отношений России и Евросоюза, преследования оппозиционера Алексея Навального и “настаивал на уважении территориальной целостности” Украины.

7 февраля Боррель заявил, что его “сложный” визит в Россию показал, что Москва не хочет использовать возможности для улучшения отношений с ЕС.

Боррель был назначен на должность в конце 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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