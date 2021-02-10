Глава МИД Латвии: Считаю запрос режима Лукашенко об экстрадиции Цепкало открытой попыткой мести

10.02.2021, 2:14, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс считает, что экстрадировать белорусского оппозиционера Валерия Цепкало не следует. Об этом он написал в Twitter.

“Я считаю запрос режима [Александра] Лукашенко об экстрадиции Цепкало открытой попыткой мести. Требование нужно отклонить”, – написал он.

Вместе с тем, глава МИД отметил, что в соответствии с латвийским законодательством, решение об экстрадиции принимается компетентными правоохранительными органами с учетом всех аспектов дела.

Uzskatu Lukašenko re * ma piepras * jumu izdot baltkrievu opoz * cijas politi * i Val * riju Cepkalo par atkl * tu izr * in * šan * s m * in * jumu, pras * ba ir noraid * ma. Atbilstoši Latvijas likumiem l * mumu pie * em kompetent * s ties * baizsardz * bas iest * des, izv * rt * jot visus lietas aspektus

— Edgars Rink * vi * s (@edgarsrinkevics) February 9, 2021

Следственный комитет Беларуси 8 февраля инициировал процесс экстрадиции Цепкало. Оппозиционера обвиняют “в ряде коррупционных преступлений и получении взяток в особо крупном размере”.

Цепкало называли одним из главных конкурентов Лукашенко на выборах, однако его к ним не допустили – ЦИК Беларуси забраковал почти половину подписей, которые штаб оппозиционера предоставил в поддержку его выдвижения. Он уехал в Россию вместе с детьми 24 июля, опасаясь ареста.

2 августа политик прибыл в Киев. Супруга Цепкало Вероника вошла в штаб Светланы Тихановской, которую допустили к выборам. С 9 августа она находилась в Москве, куда уехала, опасаясь уголовного преследования, но 16 августа приехала в Украину.

В Беларуси против Цепкало возбудили уголовное дело о взяточничестве. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Политик объявлен в розыск на родине и в РФ.

В августе 2020 года в доме Цепкало в Минске прошел обыск, его имущество арестовали.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в этом году), а уже после этого провести новые выборы.

—