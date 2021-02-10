Первый арабский космический аппарат вышел на орбиту Марса

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10.02.2021, 1:46, Новости дня
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Автоматическая межпланетная станция ОАЭ «Аль-Амаль» («Надежда») достигла во вторник орбиты Марса, сообщил космический центр имени Мухаммеда бен Рашида. Зонд был запущен полгода назад.

«Исторический момент! Омран Шараф, руководитель проекта миссии Эмиратов на Марс, подтверждает, что зонд «Надежда» достиг орбиты Марса», – написано в Twitter космического центра.

Зонд вышел на орбиту Марса в 18.42 мск, после чего начался процесс торможения для вхождения в зону гравитационного захвата. Прежде чем достигнуть орбиты планеты, аппарат пролетел почти 500 млн километров. За входом зонда на орбиту наблюдали руководители ОАЭ – премьер-министр и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид и наследный принц монархии Мухаммед бен Зейд. Эмираты стали пятой страной в мире, достигшей Марса, передает РИА «Новости».

Ракета-носитель H-IIA с космическим зондом «Аль-Амаль» стартовала 20 июля прошлого года с космодрома в Японии. Отправка зонда дважды переносилась из-за погодных условий. ОАЭ зонд назвали «первой арабской миссией к Марсу». Зонд создавался ОАЭ при поддержке трех университетов США. Цель миссии – изучение атмосферы и климата планеты.



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