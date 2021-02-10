Сенат США счел конституционным процесс импичмента Трампа

10.02.2021, 1:46, Новости дня

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Американские сенаторы решили, что процесс импичмента в отношении Дональда Трампа, который уже покинул президентский пост, является конституционным.

Вопрос о том, можно ли вынести импичмент бывшему президенту, не рассматривался в прошлом в судах. Сенат проголосовал за то, что процедура импичмента в отношении экс-президента не противоречит конституции. С этим согласились 56 сенаторов, 44 были против. Среди поддержавших мнение о конституционности процесса оказались шесть республиканцев. Для того чтобы вынести импичмент, противникам Трампа понадобится 67 голосов, передают РИА «Новости» и ТАСС.

Напомним, процесс импичмента продолжится в среду, дело будут рассматривать по существу. Сенату предстоит решить, были ли действия Трампа во время штурма Капитолия его сторонниками подстрекательством к захвату здания Конгресса. Стороны обвинения и защиты получат по 16 часов для представления своих доводов.