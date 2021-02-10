«Укрэнерго» оценило дефицит угля на ТЭС в 43%

10.02.2021, 1:46, Новости дня

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Запасы угля на складах украинских ТЭС на 43% меньше минимально необходимых, сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

Ситуация «остается критической», информирует «Укрэнерго». С начала ноября запасы (по состоянию на 8 февраля) «уменьшились в 6,5 раза до 384,4 тыс. тонн». Около 49% запасов угля (188 тыс. тонн) сосредоточено только на двух ТЭС – Луганской и Славянской. «Укрэнерго» при этом «не прогнозирует никаких ограничений энергопитания любых категорий потребителей», «графиков аварийного отключения и ограничения мощности», передает РИА «Новости».

Напомним, национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, заявила, что ситуация с запасами энергетического угля критическая. 7 февраля сообщалось, что аварийные отключения произошли сразу на двух ТЭС на Украине. Перед этим Украина попросила Белоруссию об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух других электростанциях.