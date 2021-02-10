ВВП России эквивалентен ВВП всего лишь только одной провинции Гуандун в Китае – так почему же РФ признают мировой державой?

10.02.2021, 1:34, Разное

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Слегка “причесанный” перевод статьи из китайской поисковой системы Baidu.

俄罗斯GDP仅相当于我国广东省，为何还能被公认为世界强国？





浩若苍穹 Необъятное небо

发布时间：02-0723:27盐城百家文化传媒有限公司官方帐号，优质创作者

Говоря о России, многие думают о славе её предшественника – Советского Союза. Сегодня, в глазах многих международных политических экспертов, РФ постепенно вступает в соперничество мировых держав. Даже внутри страны [России] существует мнение о том, что, хотя в будущем между двумя нашими странами неизбежно возникнет конфликт интересов в таких областях, как территориальные споры и борьба за ресурсы, РФ не может конкурировать с нашей страной практически ни в одной области, кроме военной. Если посмотреть на прямой ВВП страны, то РФ является аналогом нашей провинции Гуандун. Но интересно, что РФ по-прежнему учитывается в определении мировых держав. В глазах большинства американцев угроза со стороны РФ намного больше, чем со стороны нашей страны.

Это происходит в основном из-за того, что большинство простых людей в нашей стране не имеют полного и подробного представления о реальном положении дел в России. Несмотря на то, что после распада бывшего Советского Союза РФ не смогла вернуться к статусу старшего брата в своем бывшем красном лагере, её военная мощь остается достаточно серьезной, даже при том что бывший Советский Союз был раздроблен. Несмотря на многочисленные кризисы в России, которая появилась в результате распада Советского Союза, в течение последних лет, под руководством Путина, Россия постепенно восстанавливает свою мощь.

Сравнивая по любым аспектам – РФ определенно не слаба.

Прежде всего, – с экономической точки зрения, «ВВП страны эквивалентен ВВП только одной провинции Гуандун моей страны». Это предложение на самом деле вводит в заблуждение. Между ними нет никакой разницы. Потому что по ВВП на душу населения РФ фактически примерно такая же, как и в Гуандун. Провинция Гуандун была первой провинцией, которая развивалась в рамках реформы и открытости моей страны. Практически все ресурсы страны в то время были отданы ей в приоритетном порядке, и возможность развиваться до нынешнего уровня стала неизбежной. РФ имеет обширную и малонаселенную территорию, её фактическое население невелико, поэтому, если посчитать ВВП РФ по отношению к общему количеству людей [т.е. а душу населения] , он может достичь уровня провинции Гуандун, что уже является неплохим показателем на международном уровне.

В течение многих лет Соединенные Штаты и государства-члены НАТО проводили политику стратегической блокады России, что в значительной степени сдерживало её экономическое развитие. Несмотря на это, что русские, в конце концов, достигли прорыва в газовом сотрудничестве с Германией. Соединенные Штаты по-прежнему сопротивляются этому. Поэтому в такой плохой ситуации нельзя говорить, что экономическое развитие РФ отстает, а можно даже похвалить за очень стойкую способность к развитию. Одна из быстрорастущих отраслей российской экономики – торговля оружием. Опираясь на нескольких крупных военных покупателей на Ближнем Востоке, в Турции и Индии, годовой объем военной торговли РФ позволяет ей занимать второе место в мире, уступая только Соединенным Штатам.

Второй аспект – военный. Соединенные Штаты, несомненно, являются мировым лидером, но столкнувшись с Россией, Соединенные Штаты часто чувствуют себя беспомощными. Несмотря на то, что у США самый большой в мире флот авианосцев и самое большое количество ядерного оружия, и Россия (как в пословице “босая нога не боится обуви”) понимает, что она не может вести полномасштабную военную конфронтацию с США. Поэтому она провела специальные разработки. Теперь у РФ есть самые мощные и скрытные стратегические атомные подводные лодки способные нанести ядерный удар по Соединенным Штатам. Победа в ядерной войне не зависит от количества ядерного оружия, а в том что может ли оно нанести удар по территории противника, то есть от его эффективности.

Помимо атомных подводных лодок, российские ракеты и боевые самолеты пятого поколения обладают более высокими возможностями, чем американские. Именно по этой причине, даже несмотря на полную блокаду США, РФ никогда не боялась, что США и НАТО начнут настоящее наступление, потому что российские контрмер всегда были эффективными. Что касается политики, то после официального принятия изменений в конституции Путин может еще некоторое время оставаться во главе России. Даже его будущий отказ от престола гарантирует приверженность преемника долгосрочной политике. Таким образом, будущее возрождение этой страны является неизбежным, и стоит перебарщивать с оценками.