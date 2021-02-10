Время разбрасывать камни

10.02.2021, 1:30, Разное

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Уральские буддисты покидают монастырь «Шедруб Линг», откуда их многие годы вытесняла компания Романа Абрамовича.

То, чего так долго добивался промышленный гигант «Евраз», произошло: буддисты покидают монастырь «Шедруб Линг» на горе Качканар, находящейся в Свердловской области.

8 февраля дежурные общины «Путь Будды» покинут религиозный комплекс, и в этот же день охранники от «Евраз Качканарского ГОКа» поднимутся на гору. Они будут нести вахту каждую неделю с понедельника по четверг. С пятницы по воскресенье «Шедруб Линг» будет находиться под наблюдением членов общины. Именно в эти три дня религиозный комплекс могут посещать гости. В другие дни — запрет, вплоть до вызова полиции. Чтобы посетить территорию монастыря, нужно будет заранее подать заявку и получить одобрение со стороны «Евраза».

На горе останутся религиозные постройки, ступы, гигантская статуя Будды. Но у членов общины есть опасения.

«Есть опасность повреждения строений вандалами, и, к сожалению, здесь мы бессильны что-либо предпринять, — говорится в сообщении в паблике общины. — Призываем всех к сознательности и просим беречь монастырь! Напоминаем, что разрушение и повреждение имущества монастыря и культовых сооружений ведет к накоплению обширной негативной кармы и может привести к перерождению в низших мирах».

В комментариях сочувствующие добавляют: «Напакостить могут только от «Евраза», назло, но они должны помнить, что существует правило бумеранга».

Сохранится ли буддийский комплекс на горе? В паблике буддистов сказано: «Угроза сноса до сих пор существует, но информация об активных действиях «Евраза» (который получил право на снос после последнего судебного заседания) в этом направлении к нам пока не поступала».

Корреспондент «Новой» связался с председателем общины «Путь Будды» Семеном Загородним. Он сообщил, что на совещании в администрации губернатора Свердловской области их заверили, что при соблюдении соглашения, заключенного общиной и ГОКом, постройки на горе сохранятся. «Но документально это никак не подтверждено», — пояснил он.

Глава общины добавил, что нанесение вреда постройкам неизбежно: дежурные отапливали помещения, охранники этого делать не будут, а значит, постройки будут промерзать, затем их будут отогревать, стены будут отсыревать, а затем снова замерзать.

На данный момент уже начались разработки Собственно-Качканарского месторождения титаномагнетитовых руд. Комплекс находится в 200 метрах от живописной скалы Верблюд. Менеджер проекта разработки Владимир Мартынов в газете «Качканарский четверг», отвечая на вопрос жителей, не будет ли испорчен вид Верблюда, ответил: «Верблюд находится в контуре карьера. По поводу этой территории вопрос будет решаться уже после 2035 года. До Верблюда работы дойдут далеко не скоро, не раньше, чем через 50 лет». То есть если монастырь и встанет на пути горняков, то только через полвека.

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Но есть и другая проблема: монастырь находится в зоне разлета осколков. Владимир Мартынов поясняет: «Газовое облако после взрывов может пойти и на поселенцев, и на тех, кто просто пришел к ним. Кто-то говорит, что не боится камней. Ну камни — это одно, а газовое облако — это другое. Тем более облако газов, поднимающееся после взрывов, несет в себе вредные вещества. Люди, самовольно занимающие территорию, могут просто травить свой организм, если будут этим дышать. Можешь и дальше не бояться, но на своей территории. А не на территории, где за людей отвечают руководители компании. Если кто-то пострадает, даже посторонний, ответственность все равно ляжет на организацию».

«Мы никого не осуждаем. С буддистской точки зрения у произошедшего есть свои причины. Мы тоже заложили эти причины. Переживать по поводу случившегося нет смысла,

переживанием делу не поможешь. Мы принимаем это как факт. Будем развивать общину в поселке Косья и пытаться сохранить «Шедруб Линг», — говорит Семен Загородний.

«Шедруб Линг» был основан в 1995 году бывшим воином-афганцем Михаилом Санниковым (ламой Санье Тензин Докшитом). На протяжении нескольких лет он сам таскал на гору камни для строительства монастыря. Позже у него появились последователи. В 2012 году выяснилось: монастырь находится на территории Собственно-Качканарского месторождения титаномагнетитовых руд. Качканарский ГОК получил лицензию на его разработку. В 2014 году суд постановил освободить гору от культовых сооружений. Пять лет длился вялотекущий конфликт, в октябре 2019 года стороны заключили соглашение, согласно которому буддисты должны покинуть монастырь. Взамен им был предоставлен земельный участок в поселке Косья (там сейчас ведется строительство нового монастыря). Затем были взаимные обвинения в невыполнении условий соглашения, сейчас понимание достигнуто: противостояние подошло к концу, буддисты покидают монастырь.

Евгений Сеньшин

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