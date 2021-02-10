 

Фонд госимущества Украины призвал освободить 140 детсадов, которые занимают госорганы

10.02.2021, 1:20, Новости дня
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Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины инициирует возобновление работы по назначению учреждений дошкольного образования, здания которых арендованы органами государственной власти и местного самоуправления. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

Подготовлены предложения для пользователей помещений, которых просят переехать в другие здания, находящиеся в государственной собственности. После их переезда в помещениях смогут восстановить работу по назначению.

“В начале каденции президент Украины Владимир Зеленский инициировал масштабный аудит государства. Восстановление функционирования 141 детского сада – это по меньшей мере 14 тыс. новых мест в них без значительных инвестиций со стороны государства. А это 14 тыс. молодых семей, которые получат более высокое качество жизни благодаря эффективной работе государства”, – сообщил замглавы ФГИ Денис Кудин.

По итогам инвентаризации учреждений дошкольного образования, которые используют не по назначению, больше всего обнаружили в Волынской области – 29. В Киеве таковых насчитали 25, в Полтавской области – 17, в Одесской – 16.

В частности, 12 детсадов арендует Государственная служба занятости, 11 – Пенсионный фонд, 10 – отделы образования, девять – сельские советы, восемь – полиция, шесть – суды.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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