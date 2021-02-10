 

Посол в США: Москва готова к сложному разговору с Вашингтоном

10.02.2021, 0:52, Новости дня
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Москва готова к сложным переговорам по вопросам стратегической стабильности с администрацией президента США Джозефа Байдена, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«С нашей стороны готовность к такому разговору есть. Это крайне важно и необходимо. Да и, думаю, востребовано не только в Москве, но и в Вашингтоне», – передает ТАСС слова посла.

Антонов отметил, что разговор обещает быть сложным и очень обстоятельным, поскольку за годы нахождения у власти в США Дональда Трампа накопилось множество проблем. «По сути, с прежней администрацией мы не могли установить контакт в течение трех с половиной лет», – подчеркнул дипломат.

На прошлой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел первый телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили вопрос о стратегической стабильности и безопасности.

Напомним, президенты РФ и США по инициативе Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Американский лидер заметил, что разногласия с Россией не являются поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения. 3 февраля МИД объявил об официальном продлении СНВ-3 до 2026 года.



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