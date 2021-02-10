Госдеп обеспокоился судьбой ЛГБТ-пособников террористов в Чечне

10.02.2021, 0:52, Новости дня

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США обеспокоены судьбой двух граждан РФ из ЛГБТ-сообщества, которые задержаны в Чечне по делу о пособничестве террористам, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Он заявил, что речь идет о «двух братьях-чеченцах, принадлежащих к сообществу LGBTQI+, которых задержали в РФ и вернули в Чечню по сомнительным обвинениям в «терроризме». Прайс отметил, что «они сообщали о пытках при предыдущем задержании». В Вашингтоне «обеспокоены, что они могут столкнуться с новым насилием». Прайс не назвал конкретных имен. Некоторые СМИ сообщали, что к ЛГБТ-сообществу принадлежат Исмаил Исаев и Саляхьа Магомадов, передает РИА «Новости».

На днях министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что Исаев и Магомадов дали признательные показания, рассказав о пособничестве террористу Рустаму Борчишвили, входившего в группировку Аслана Бютукаева.

Также Прайс заявил, что новая американская администрация действует быстро, чтобы «привлечь к ответственности» Россию за те шаги, которые, по мнению Вашингтона, вписываются в категорию «злонамеренной деятельности». Он добавил, что директор нацразведки США «оценивает» действия России, передает ТАСС.

Напомним, президент США Джо Байден выступил в Госдепартаменте с речью, посвященной переменам во внешней политике Америки. Байден не собирается запускать «перезагрузку» в отношениях с Москвой, скорее наоборот, он собирается ее

сдерживать, причем в коалиции с «аналогично мыслящими партнерами».