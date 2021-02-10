Байден не захотел смотреть по телевизору процесс импичмента Трампа

10.02.2021, 0:52, Новости дня

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Президент США Джо Байден заявил, что не планирует смотреть по телевизору процесс импичмента в отношении его предшественника на посту главы американского государства Дональда Трампа.

«Не буду», – ответил Байден на вопрос о том, намерен ли он смотреть по телевизору процесс импичмента, передает РИА «Новости».

Президент заявил, что у него «есть работа, и эта работа заключается в том, чтобы сберечь людей». Как отметил Байден, из-за COVID-19 страна «уже потеряла 450 тыс. человек и может потерять больше, если не будет действовать решительно». Он подчекрунл, что в США сейчас «дети ложатся спать голодными, многие семьи страдают, у них проблемы». «Вот моя работа», – сказал он, добавив, что у Сената США есть «своя работа». Президент выразил уверенность, что «они хорошо себя поведут», передает ТАСС.

Напомним, в Сенате США начался процесс импичмента Трампа. Слушание открылось с голосования по вопросу формата разбирательства, за соответствующую резолюцию проголосовали 89 сенаторов, против 11. Если суд над экс-президентом признают конституционным, процесс импичмента продолжится в среду, и тогда дело будут рассматривать уже по существу.