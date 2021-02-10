АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ опубликовали ТОП-10 лучших экспертов 2020 года, составленный сервисом «Я Эксперт» и международным клубом журналистов

10.02.2021, 0:32, Разное

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При составлении рейтинга авторы опираюсь на количество поисковых запросов, связанных с именем эксперта, просмотры персонального профиля на посещаемых сайтах, отзывы и просмотры на форумах.

В рейтинг вошли клинический нейропсихолог, бизнес-коуч в сфере бухучета, эксперт в области оценки всех видов имущества, бизнеса, системного развития личности, маркетинга, девелопмента, медиации и адвокатуры, управления проблемными активами, личными финансами.

Многие эксперты занимают руководящие должности. Так, специалист в области оценки всех видов имущества, бизнеса, интеллектуальной собственности, судебных экспертиз Кирилл Кулаков является президентом Союза финансово-экономических судебных экспертов (Союз ФЭСэ), первым заместителем генерального директора, соучредителем ООО «Центр независимой экспертизы собственности» (ЦНЭС). Полина Муртазина, сертифицированный бизнес-коуч, практик в нише бухгалтерского аутсорсинга и бизнес-консалтинга, руководит «Международной ШКОЛОЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БИЗНЕСА», закрытым бизнес-клубом профессионалов аутсорсинга. Клинический нейропсихолог, перинатальный психолог, кинезиолог, тренер АФК Ирина Хвингия основала специализированный центр нейрореабилитации «Нейрокид» и является его генеральным директором. Известный и авторитетный маркетолог русскоговорящего пространства Игорь Манн знаменит как сооснователь популярного издательства бизнес-литературы «МИФ».

Источник: https://actualnews.org/obshestvo/379614-top-10-luchshih-specialistov-2020-goda-v-svoej-nishe.html