11 дней под водой: В прямом эфире показали работу Samsung Galaxy S21 в экстремальных условиях

10.02.2021, 0:32, Разное

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Тест нового флагмана в экстремальных условиях продемонстрировала компания Samsung. Galaxy S21 уже 11 дней работает под водой, испытание транслируется в прямом эфире.

Южнокорейская корпорация Samsung выпустила новый флагманский смартфон, который кроме технологичности, имеет высокий степень защищенности. Так, Galaxy S21 получил настоящую водонепроницаемость, которую специалисты корпорации продемонстрировали в ярком и зрелищном тесте. Устройство поместили под воду во включенном состоянии. Причем в таком виде аппарат продолжает работу уже 11 день подряд.

Для этого девайс снабжен степенью защиты уровня IP68, причем ее получили все три модификации линейки. Уникальное испытание на прочность смартфона Samsung Galaxy 21 демонстрирует один из владельцев аппарата на собственном канале в YouTube. Почти 250 часов гаджет находится в аквариуме, подзаряжаясь от беспроводной станции.

При этом автор ролика признался, что всего лишь два раза ему пришлось извлекать смартфон из воды. Это он сделал для сброса таймера, так как секундомер, встроенный в операционную систему, не может работать более 100 часов. Никаких повреждений или сбоев при такой долгой работе при погружении под воду в устройстве не было замечено.

Однако почти на 118 часе Samsung Galaxy 21 выдал уведомление о выявленной влаге. В это время дисплей почти не проявлял никакой реакции на нажатия. Также отмечался самовольный переход смартфона между приложениями. Кроме того, владелец гаджета после примерно 240 часов проверил работу динамиков, однако их громкость оказалась слишком малой. Стоит отметить, что корпорация Samsung отказывает в гарантийном обслуживании обладателям смартфонов с IP68 в случае выявления внутри них следов проникновения влаги.

Источник: www.ixbt.com