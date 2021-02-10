 

У берегов Сахалина сел на мель корабль

10.02.2021, 0:10, Разное
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В окрестностях порта в Невельском районе в южной части Сахалинской области судно японского производства оказалось на мели, передает Общественная служба новостей. Сообщается, что экипаж корабля находится на своих постах. Данных о повреждениях конструкции судна не поступало. Известно, что вытащить его пытаются при помощи пары буксиров.



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