Депутаты парламента Южной Осетии остались без зарплаты

09.02.2021, 23:58, Новости дня

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Спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев подписал распоряжение, в соответствии с которым депутатам приостановили выплату зарплаты из-за бойкота оппозицией работы законодательного органа.

В распоряжении указано, что зарплату не будут выдавать «всему депутатскому корпусу», пока парламент не примет законы «О государственном бюджете РЮО на 2021 год», «О бюджете Пенсионного фонда на 2021 год». Законы не были приняты «в связи с неучастием в заседаниях парламента части депутатов». Такая ситуация привела к «невыплате заработной платы некоторым бюджетным организациям», передает ТАСС.

Вице-спикер парламента Петр Гассиев заявил, что «не понимает», почему «20 депутатов, которые выполняют свои обязанности, должны страдать из-за 14 депутатов, срывающих деятельность парламента». По его мнению, «отбирать деньги у депутатов, как и у других, нет права». Однако деньги «не будут выплачиваться до того момента, пока часть депутатов не поймет, что их избрал народ для того, чтобы они работали и защищали интересы народа, который они сейчас подставляют тем, что не принимают главный финансовый документ страны».

Оппозиция сочла решение спикера незаконным. Вице-спикер парламента, лидер Народной партии Александр Плиев при этом заявил, что «группа оппозиционных депутатов» еще до решения спикера договорилась «не брать свою зарплату, а передавать ее тем организациям, которые на сегодняшний день не получают заработные платы из-за непринятия бюджета». Депутат парламента от партии «Ныхас» Давид Санакоев обвинил власти страны в давлении на оппозицию. Он сказал, что «исполнительная власть и пенсии не выплачивает, а для выплаты пенсий есть» и деньги, и «нормативные основания». Как сообщил депутат, «если эти выплаты не будут произведены, это будет нарушением закона».

Напомним, парламент не мог собраться с конца августа. Тогда половина парламентариев объявила о намерении приостановить работу до решения вопроса об отставке генпрокурора Урузмага Джагаева. Из-за бойкота в парламенте не удалось собрать кворум. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов предупредил о возможности роспуска парламента.

После протестов в Цхинвале правительство Южной Осетии было отправлено в отставку. Несколько дней на центральной площади Цхинвала проходил митинг. Поводом для недовольства граждан послужило убийство подозреваемого сотрудниками местного МВД.