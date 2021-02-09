 

Адвокат Трампа на слушании по импичменту в Сенате США осудил штурм Капитолия

09.02.2021, 23:58, Новости дня
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Адвокат Брюс Кастор, который защищает экс-президента США Дональда Трампа на процессе импичмента в Сенате страны, осудил штурм Капитолия 6 января.

Он заявил, что скорбит по погибшему в результате беспорядков полицейскому. Кастор сказал, что от представителей Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне «никогда не услышат ничего», кроме осуждения и требований наказать виновных по закону. Адвокат считает, что правоохранители достаточно хорошо справляются с поиском таких людей и привлечением их к ответственности. По его мнению, желание установить виновных в случившемся – естественное стремление.

Кастор похвалил сенаторов, превознося веру в них избирателей и гордость людей за своих избранников. Как сообщил адвокат, избиратели рассчитывают, что сенаторы не будут руководствоваться эмоциями или позицией СМИ, а будут поступать правильно, передает РИА «Новости».

Напомним, в Сенате США начался процесс импичмента Трампа. Слушание открылось с голосования по вопросу формата разбирательства, за соответствующую резолюцию проголосовали 89 сенаторов, против 11. Если суд над экс-президентом признают конституционным, процесс импичмента продолжится в среду, и тогда дело будут рассматривать уже по существу. Сенаторам предстоит обсудить, были ли действия Трампа во время штурма Капитолия подстрекательством к захвату здания Конгресса.



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