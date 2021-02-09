Германия назвала Россию «стратегическим конкурентом»

09.02.2021, 23:58, Новости дня

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Глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и генеральный инспектор вооруженных сил страны Эберхард Цорн объявили Россию и Китай «стратегическими конкурентами».

Крамп-Карренбауэр и Цорн передали Бундестагу восьмистраничный документ «Мысли о бундесвере будущего», в котором описываются положение в войсках Германии и ситуация в сфере безопасности. Они предложили ряд мер по модернизации бундесвера, передает РИА «Новости» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

При этом РФ и Китая названы «стратегическими конкурентами» Германии. В документе говорится, что РФ – «противоборствующая сила в отношении Запада». По мнению составителей доклада, РФ «в последнее время ужесточила военные и политические угрозы и сознательно нарушила международные договоры». Отмечается, что и Китай становится «могущественным и все более заметным игроком».

В ноябре Крамп-Карренбауэр призвала вести переговоры с Россией о разоружении «с позиции силы». В ответ официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что диалог с Россией «с позиции силы» уже приводил к трагическим последствиям для всего мира и Германии в частности.