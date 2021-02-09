 

CD Projekt RED стала жертвой хакерской атаки

09.02.2021, 23:38, Разное
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Корпорация CD Projekt RED стала жертвой атаки киберпреступников. Они взломали внутренние системы и похитили информацию, рассказал разработчик на своем аккаунте в Twitter.
Хакеры заявили, что у них есть доступ к кодам всех игр, выпущенных студией, а также юридические и административные документы организации. За возврат данных взломщики потребовали выкуп. Они заявили о готовности распространить информацию о счетах, инвесторах и исходных данных игр общественности. В случае, если по истечению 48 часов компания не выйдет на связь, то мошенники уничтожат их.

Корпорация CD Projekt RED уверяет, что нет абсолютно никакого подтверждения тому, что хакеры действительно владеют заявленной информацией. Большинство носителей были зашифрованы, но сохранились резервные копии, которые, на данный момент, восстанавливаются. В CD Projekt RED ответили, что не собираются вестись на уловки преступников и выплачивать выкуп. Они обратились в правоохранительные органы для расследования происшествия.

Источник: www.anti-malware.ru



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