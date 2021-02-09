В арктических льдах найдено незнакомое науке существо, которое похоже на космического пришельца

09.02.2021, 23:38, Разное

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Ученые обнаружили странное существо в арктических льдах, которое напоминает космических пришельцев.

Впервые такое существо упоминалось Джеймсом Дуайтом Дана в XIX веке, он дал ему название Monstrilla, в переводе – маленький монстр. Зверь обитает в глубинах арктических льдов, что подтверждает факт, что там содержится множество тайн. Археологи в 2014 году продолжили дело ученого, они отыскали еще один подвид мельчайших планктонов, которые вмерзли в лед. Им дали название Monstrillopsis planifrons вследствие того, что их голова была плоской.

Исследователи Арктики поделились, что их загадочная находка была большим успехом, поскольку лишь в определенно время года особей Monstrillopsis planifrons можно лицезреть во всей красе. Весь остальной период они пребывают в виде паразитирующих личинок на моллюсках. Планктон практически незаметен для человека, поскольку обладает небольшими размерами. Таяние льда в Арктике и Субарктике стало протекать более активно в силу аномально высоких температур в зимний и весенний периоды.

Источник: riafan.ru