Мужчины с длинными ногами наиболее привлекательные для девушек

09.02.2021, 23:38, Разное

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Американские исследователи создали портрет идеального мужчины и узнали, какая из частей тела сильной половины человечества больше всего привлекает женщин. Как выяснилось, большинство девушек отдали предпочтение парням с длинными ногами.

В очередной раз исследователи решили пролить свет на загадку, какой тип мужчин привлекает девушек. Для этого они измерили пропорции парней и спроектировали модель мужчины, собрав среднее значение всех самых обаятельных солдат армии Соединенных Штатов. После чего они начали изменять различные части тела идеального, по мнению экспертов, мужчины. В ходе эксперимента исследователи просили участниц оценить получившегося мужчину и выбрать одного самого привлекательного.

Результаты исследования показали, что большинство представительниц прекрасного пола выбрали мужчины именно с длинными ногами, которые не превышают половину тела. Оказалось, эта часть тела дает мужчинам некоторое преимущество. Слишком длинные нижние конечности не вызвали ожидаемого эффекта. Такой выбор объясняется подсознательной заботой о будущем потомстве, поскольку не очень высокие мужчины реже болеют.

Источник: www.rosbalt.ru