 

Всемирный банк выделит Украине $30 млн займа при условии вакцинации 10 млн украинцев – Минфин

09.02.2021, 23:32, Новости дня
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Всемирный банк выдвинул Украине условия кредитования в рамках проекта “Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине”. При вакцинации 10 млн лиц из группы риска Украина сможет получить компенсацию в размере $30 млн, общая сумма кредита обсуждается в размере $90 млн. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

В ведомстве заявили, что поддерживают инициативы Всемирного банка по реализации совместного проекта.

“Это кредитные средства, а поэтому распоряжение ими должно быть обоснованным и рациональным. Также мы должны максимально выполнить все обязательства, чтобы улучшить инвестиционный микроклимат в Украине”, – заявил замминистра финансов Роман Ермоличев.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В январе 2021 года сообщалось, что украинское правительство с декабря 2020 года ведет переговоры со Всемирным банком о предоставлении средств на вакцинацию от коронавируса, сообщила замминистра здравоохранения Украины Светлана Шаталова. По предварительным договоренностям, Всемирный банк планирует предоставить Украине займ в размере $90 млн для закупки вакцин от COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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