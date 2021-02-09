 

С середины февраля в Украине могут ввести новый адаптивный карантин — Ляшко

09.02.2021, 23:32, Новости дня
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В Украине со второй половины или с конца февраля могут снова ввести адаптивный карантин. Об этом 9 февраля заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время форума “Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы”, трансляция велась на YouTube-канале in time Ukraine.

“Мы предложим правительству новый светофор зон эпидемической опасности, который будет действовать в Украине с середины февраля, может, с конца февраля”, – сказал он.

Ляшко отметил, что регионы Украины поделят примерно на три или четыре зоны и “будут показывать четкие маячки”, где ситуация с COVID-19 выходит из-под контроля и нужно принимать дополнительные меры.

Новые уровни опасности будут касаться не карантинных ограничений, а нужны для того, чтобы сообщать местной власти о риске дальнейшего развития эпидемии в конкретном регионе, отметил он.

В Киеве 8 февраля начался трехдневный Всеукраинский форум “Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы”. Его открыл президент Украины Владимир Зеленский.

С 8-го по 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действовал “карантин зимних каникул”. В этот период была запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов). Сейчас в стране снова начали действовать ограничения “оранжевой” зоны, которые были в декабре 2020-го. Национальный карантин, продленный Кабмином в декабре, заканчивается 28 февраля.

До “карантина зимних каникул” в Украине действовал адаптивный карантин. Региональные власти могли ослаблять ограничительные меры. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что действие адаптивного карантина в Украине продлят до 31 марта, но это “не конечная дата”.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Всего с начала эпидемии в Украине зарегистрировано 1 249 646 случаев коронавирусной инфекции (2565 – за последние сутки), выздоровело 1 084 608 человек, скончался – 23 771.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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