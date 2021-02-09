 

Украина намерена получить план действий по членству в НАТО вместе с Грузией – Шмыгаль

09.02.2021, 23:32, Новости дня
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль надеется, что Украина сможет получить план действий по членству в НАТО одновременно с Грузией. Об этом он заявил 9 февраля после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Видео совместной пресс-конференции опубликовано на канале Nato News в YouTube.

“Нашей краткосрочной стратегией является получение ПДЧ. Мы хотим не отставать от Грузии и в идеале получить ПДЧ вместе с Грузией”, – заявил премьер-министр Украины.

Он отметил, что встреча в штаб-квартире НАТО была “хорошим сигналом”, который дает надежду.

Шмыгаль подчеркнул, что членство в НАТО является важным приоритетом Украины, и напомнил, что намерение присоединиться к Альянсу прописано в Конституции.

“Мы абсолютно готовы, и мы делаем наше домашнее задание. Мы продолжаем реформировать наши Вооруженные силы, продолжаем переход на стандарты НАТО, проводим совместные учения… Достижение стандартов НАТО в секторе безопасности и обороны Украины будет предпосылкой, которая позволит нам стать полноправным членом НАТО”, – отметил премьер-министр.

Столтенберг, в свою очередь, поблагодарил Украину за ее важный вклад в миссии и операции НАТО и подчеркнул, что статус страны как партнера с расширенными возможностями углубит сотрудничество между НАТО и Украиной, сообщается на сайте Альянса. 

Столтенберг подтвердил полную поддержку НАТО территориальной целостности и суверенитета Украины, отметив, что Альянс усилил свое присутствие в Черноморском регионе. 

Он подчеркнул, что чтобы приблизиться к членству в НАТО, Украине необходимо продолжать демократические реформы. “Я не могу назвать конкретную дату вступления, но могу сказать, что мы будем поддерживать ее на пути в Альянс”, – сказал генсек НАТО.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, поспособствовать членству Украины в НАТО может президент США Джо Байден. Для Украины стать членом Альянса – вопрос безопасности, сказал Зеленский в интервью Axios on HBO.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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