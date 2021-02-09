 

Зеленский призвал депутатов от “Слуги народа” определиться, с кем они – СМИ

09.02.2021, 23:32, Новости дня
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Президент Владимир Зеленский провел встречу с частью нардепов от “Слуги народа” по поводу голосования за назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром – министром энергетики. Об этом LB.ua сообщил источник из фракции “Слуга народа”.

“В ОП состоялась встреча депутатов с президентом Владимиром Зеленским и руководством офиса. На встрече было 20–30 человек. В частности, те, кто не голосовал за назначение Витренко во второй раз. Президент озвучил настоятельную просьбу: “Определитесь: с кем вы? Или голосуете как решает партия, или будут радикальные меры. Срок для определения – до понедельника”, – отметил источник.

В то же время другой депутат, который был на встрече, подчеркнул, что “диалог с президентом на самом деле был конструктивным”.

“Было много депутатов. Именно вопрос Витренко не звучал. Обсуждали общую повестку дня работы Рады на следующей неделе. Была абсолютно нормальная и конструктивная рабочая встреча. А по поводу ультиматумов, то какие нам президент может ставить ультиматумы?” – рассказал собеседник, который не голосовал за назначение Витренко и входит в группу депутатов, которую связывают с бизнесменом Игорем Коломойским.

Он сообщил, что “выходя из ОП после встречи, встретил Витренко, который также покидал офис, но с другого выхода”.

Витренко в 2018–2020 годах был исполнительным директором “Нафтогазу”. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с “Газпромом” о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020-го.

В декабре Витренко назначили первым заместителем министра энергетики и возложили на него обязанности министра.

Рада на заседаниях 17 декабря 2020-го и 28 января 2021-го дважды провалила назначение Витренко министром. 

Глава парламентской фракции “Слуга народа” Александр Корниенко не исключал, что кандидатуру Витренко могут внести в третий раз.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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