 

Суд обязал водителя “Схем” выплатить Портнову 57 тыс. грн

09.02.2021, 23:32, Новости дня
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Печерский райсуд Киева обязал водителя программы расследований “Схемы” Сергея Ищенко возместить 57 тыс. грн бывшему заместителю главы администрации президента Виктора Януковича – Андрею Портнову. Об этом 9 февраля сообщает “Радіо Свобода”.

Суд отказал в удовлетворении иска Ищенко о защите права на приватность и не обязал Портнова удалить из публичного пространства персональные данные Ищенко. В тоже время суд постановил возместить Портнову его расходы на адвокатов.

Адвокаты сотрудника “Схем” готовят апелляцию, говорится в сообщении.

Адвокат истца Оксана Максименюк заявила, что суд во второй раз признал законным распространение персональных данных, проигнорировав Конституцию Украины и закон О защите персональных данных. 

2 ноября 2019 года “Радіо Свобода” обвинило Портнова в давлении на команду журналистов из программы “Схемы”, так как он опубликовал в Telegram личные данные одного из членов редакции (полные паспортные данные, домашний адрес, номер авто).

Тогдашний президент “Радіо Свобода” Джейми Флай призвал правоохранителей привлечь Портнова к ответственности и заявил, что экс-замглавы АП оказывает давление на журналистов из-за их профессиональной деятельности.

5 ноября Портнов опубликовал список номерных знаков и моделей авто, которые принадлежат редакции “Радіо Свобода”. “Все, кто их обнаружит, имеют право поймать за ухо и дать жесткий отпор”, – написал он. Также Портнов отметил, что вмешательство в его действия будет восприниматься как препятствование журналистской деятельности. Он проинформировал, что стал специальным корреспондентом телеканала “112 Украина”.

7 ноября правоохранители открыли производства по заявлениям Портнова и “Радіо Свобода”.

Уголовное производство было зарегистрировано по двум статьям Уголовного кодекса Украины “препятствование законной профессиональной деятельности журналистов” и “угроза или насилие в отношении журналиста”. Производство по первой статье закрыли 31 июля 2020 года, по второй – 5 августа 2020-го. Они были закрыты “в связи с отсутствием состава преступления”.

Адвокаты “Радiо Свобода” подали также гражданские иски с требованием взыскать с Портнова компенсацию за моральный ущерб.

31 августа судья Печерского районного суда Киева Светлана Волкова в рамках письменного производства вынесла решение, которым отказала водителю “Схем” Борису Мазуру в удовлетворении гражданского иска о защите права на приватность и просьбы обязать Портнова исключить из публичного пространства его персональные данные. Кроме отказа в иске, судья также постановил взыскать с водителя “Схем” расходы Портнова на адвокатов в размере 52 500 грн.

15 января 2021 защита водителя “Схем” Мазура, не соглашаясь с решениями первых двух инстанций, обратился с кассационной жалобой в Верховный суд в иске с Портновым. Чтобы не допустить арест имущества в рамках принудительного исполнения судебного решения о возмещении расходов на адвокатов в размере 52 500 гривен, эти средства уплатили Портнову.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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