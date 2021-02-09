Вертолет разбился в Куршевеле, есть жертвы

09.02.2021, 23:04, Новости дня

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В районе горнолыжного курорта Куршевель во французских Альпах разбился вертолет, на борту которого находились пять человек, есть жертвы, сообщила префектура департамента Савойя.

Вертолет упал в горах на высоте 1,9 тыс. м, крушение произошло между озером Розьер и мысом Вийар. О крушении стало известно в 17.20 (19.20 мск), спасатели прибыли через 40 минут. Сообщается, что жертвами крушения стали два человека, остальные госпитализированы: двое – с тяжелыми травмами, третий – в критическом состоянии, передает ТАСС.