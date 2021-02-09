 

Захарова предложила странам Запада ввести санкции против самих себя

09.02.2021, 23:04, Новости дня
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич указали на нарушения прав протестующих и журналистов в странах Запада.

«Когда, наконец, они введут санкции в отношении самих себя?» – сообщила в Facebook Захарова, которая привела почти 20 примеров притеснения представителей СМИ западными странами. Так, она напомнила о невыдаче аккредитации RT и травмах, нанесенных полицией журналистке Sputnik, во Франции, о ситуации с убийствами журналистов и аресте Кирилла Вышинского на Украине, об уголовном преследовании журналистов в Латвии, о недопуске журналистов RT и Sputnik на конференцию по свободе СМИ в Лондоне.

В свою очередь, Лукашевич отметил, что на Западе силовики жестко разгоняют протестующих. Он поблагодарил российских журналистов, которые «дают замечательную пищу и показывают, что реально происходит на Западе у тех «учителей», которые пытаются нам, грубо говоря, впарить уроки демократии», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал глупостью введение санкций против сотрудников администрации президента, и рассказал, что многие сотрудники шутят на эту тему. При этом он подчеркнул, что санкции – это всегда плохо для обеих сторон.



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