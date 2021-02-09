Меркель достаточно сказать одну фразу, чтобы остановить Путина

09.02.2021, 22:52, Разное

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08.02.2021

Ангела Меркель сейчас могла бы сказать всего несколько слов, которые решили бы сразу множество проблем, считает корреспондент воскресного издания немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Конрад Шуллер

Эти слова должны звучать так: «Я не могу поддержать газопровод «Северный поток — 2». Об этом сообщает Экономика от пророка, информирует enovosty.com/news.

На первый взгляд, это немного. Официально Меркель и так никогда не «поддерживала» проект газопровода. Она лишь говорила, что это частный проект, и у неё нет оснований ему препятствовать. Так что теперь канцлеру Германии даже не пришлось бы признаваться в ошибке — а эффект от таких слов был бы огромным.

Во-первых, они пробудили бы некоторых европейских партнёров к активным действиям. Большинство, и прежде всего Польша и Франция, были либо всегда против «Северного потока — 2», либо заняли такую позицию после недавних протестов в России. Однако до сих пор они ничего не могли сделать. Санкции ЕС, которые могли бы временно или окончательно остановить проект российского газопровода через Балтийское море, были возможны всегда. Тем не менее, никто всерьёз не пытался провести их в Европейском совете. В конце концов, все знали, что Меркель наложила бы на них вето.

Однако в ту секунду, когда она заявила бы, что не поддерживает газопровод, стало бы ясно: никакого вето не последует. Канцлеру больше ничего не пришлось бы делать. К примеру, Польша вынесла бы вопрос о санкциях на повестку дня, а Меркель осталось бы только воздержаться от голосования.

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Единственное предложение из Берлина дало бы всей Европе средства не оставить без последствий «драму вокруг Навального». Этот арест игнорирует решение Европейского суда по правам человека, а нападение с применением «новичка» нарушает договор 1997 года о запрете химического оружия. Европа не может игнорировать нарушение таких соглашений.

Но подобные слова канцлера укрепили бы не только абстрактные ценности ЕС, но и его реальную сплочённость. Газопровод Путина нацелен на то, чтобы обойти Украину как страну транзита газа. Когда прокладка будет завершена, Путин сможет снова оживить замороженный военный конфликт в отношении этой страны, не опасаясь перебоев в экспорте газа на запад.

Для восточных стран НАТО российская угроза в результате приобретёт новый масштаб. Поэтому страны Восточной Европы всегда видели в терпимости Меркель по отношению к этому газопроводу пренебрежение их ключевыми интересами. Франция тоже оценивает ситуацию именно так. Это грозит Германии, являющейся «гравитационным центром ЕС», потерять свою объединяющую силу.

Далее, слова об отсутствии поддержки «Северного потока — 2» облегчили бы перезапуск отношений с США. Там российский газопровод считается угрозой, и президент Байден недавно заявил о более жёсткой позиции в отношении России, пообещав, что Вашингтон больше не будет игнорировать проблемы.

Некоторые в Германии сейчас надеются успокоить США обещанием, что, если РФ станет плохо себя вести, газопровод всегда можно будет остановить. Но это звучит неубедительно. Если украинский газовый рукав действительно прекратит работу из-за новой российской войны, Германия, вероятно, не сможет остановить и газопровод через Балтийское море. Откуда-то газ всё-таки должен поступать, если стране удастся отказаться от угля.

Поэтому «Северный поток — 2» может существенно ухудшить отношения с США при Байдене. Если Меркель сейчас объявит о смене позиции в отношении газопровода, перезапуск сотрудничества с Америкой пройдёт легче.

Кроме того, такой подход позволил бы чётче расставить акценты при переговорах с Путиным. Если проект «Северного потока — 2» окажется в опасности, даже российский президент поймёт, что не может просто так вести агрессию против Украины, предпринимать замаскированные военные операции в Ливии и совершать противоправные действия в отношении Навального. Тогда у Путина будут основания для поиска компромиссных решений.

В итоге может открыться пространство для переговоров, но для этого Запад должен повести себя достаточно серьёзно, чтобы и РФ это почувствовала — тогда с ней можно будет вести переговоры.

Разумеется, во внутренней политике подобные перемены не будут приняты хорошо. Они не понравятся СДПГ. Политики от Шрёдера до Швезиг активно вступались за газопровод через Балтийское море. Но что они смогут сделать, если Меркель не поддержит проект?

Не могут же они распустить правительственную коалицию посреди пандемии, только чтобы помочь Путину. Это было бы политическим самоубийством. Зелёные всегда были против «Северного потока — 2», и в итоге могли бы составить конкуренцию социал-демократам Германии, поэтому в конечном счёте всё прошло бы без значительных потрясений, заключает корреспондент Frankfurter Allgemeine Конрад Шуллер.