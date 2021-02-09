Убрали граждан вместо снега

09.02.2021, 22:48, Разное

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В Петербурге власти за 7,5 миллиона арендуют снегоуборочные машины для блокировки улиц. В прошлую субботу центр города встал.

Снегоуборочным машинам нашли новое применение — вместо того чтобы чистить городские улицы от снега и наледи, они перекрывают улицы, создавая ловушки для горожан.

5 февраля «Новая» обнаружила в сетях сообщение, в котором питерцев приглашали массово выйти на улицы в предстоящие выходные. Как ни странно, призыв этот принадлежал телеграм-каналу «Начальник транспортного цеха», принадлежащему комитету по транспорту администрации Петербурга.

«Впереди выходные, а это значит, что можно культурно провести время в Северной столице и полюбоваться зимними видами Петербурга, — чиновники предлагали скачать приложение «Культурный аудиогид», чтобы «превратить привычную поездку на общественном транспорте в увлекательную экскурсию по истории любимого города». Сообщение завершалось призывом: «Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня!»

Граждане, поверившие рекламе Смольного, в субботу, 6 февраля, сполна смогли оценить и красоту любимого Санкт-Петербурга, и удобство передвижения на общественном транспорте:

с раннего утра центр города был блокирован кордонами полиции и Росгвардии. Молодожены не могли попасть во Дворец бракосочетания, родители — забрать детей из школ,

интеллигенты пробирались в музеи дворами, а водители скорой помощи не успевали к больным. Самые отважные обходили заграждения по льду городских рек.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

Кто отдал приказ и чем было обусловлено такое усиление мер безопасности — автозаки, патрули, заблокированные уборочной техникой и металлическими ограждениями улицы, закрытые станции метро и обрубленные маршруты наземного транспорта, — до сих пор неизвестно. Ответственность за парализованную жизнь Северной столицы не взяла на себя ни одна из городских структур.

В Смольном настаивают, что не имеют к этому отношения, комитет по транспорту ссылается на «требование ГУ МВД», те все отрицают, уверяя: «Улицы перекрыла снегоуборочная техника. При чем здесь полиция? Если вам сказали, что это мы, то вас обманули». Каким обманом удалось при этом закрыть станции метро, где снегоуборочной технике вроде делать нечего, не поясняется. В то же время чиновники Смольного на условиях анонимности говорят, что в каких-то телеграм-каналах якобы были призывы выйти на улицы, а потому-де пришлось «перестраховаться».

Сами петербуржцы, оценивая масштаб бедствия, с трудом подбирают цензурные выражения и задаются вопросом: а за чей счет этот фестиваль ОМОНа с показательными выступлениями уборочной техники?

Конечно, за наш.

В минувшем декабре комитет по благоустройству заключил с подведомственным ему ГУПом «Дорожное предприятие «Центр» контракт на 7,5 млн рублей. По итогам госзакупки на «Оказание услуг по обеспечению мер по противодействию терроризму, в том числе требований антитеррористической защищенности объектов в период проведения массовых мероприятий в 2021 году».

Согласно контракту, при проведении такого мероприятия предусмотрено единовременное размещение до 160 грузовиков (максимальной массой не менее 7,5 т) и/или до 80 «противотаранных устройств» (из железобетона в стальном корпусе, массой не менее 180 кг). Использование в течение часа одного комплекта (машина + устройство) оценили в 1800 руб.

В компетенции комитета по благоустройству, как следует из размещенной на сайте ведомства информации, сугубо мирные дела: он ведает вопросами содержания дорог, обращения с отходами, садово-парковым и лесопарковым хозяйствами. Эти и прочие богоугодные задачи закреплены Положением о комитете по благоустройству, утвержденным постановлением городского правительства. Но в 2018 году в него внесли изменения, добавив «деятельность по профилактике правонарушений». Так «меры по противодействию терроризму, в том числе по обеспечению выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)» попали в ведение комитета. Скрестили, так сказать, благоустройство с антитеррором.

Чистота городских улиц от этого не выиграла. Во всяком случае, пока площади и магистрали блокируются уборочной техникой в комплекте с отрядами «космонавтов», чистить их от снега и наледи нет никакой возможности. Сколько при этом снегоуборочных машин отвлекается от прямой работы, определить невозможно.

Фото: РИА Новости

На сайте комитета есть опция — следить за работой уборочной техники в онлайн-режиме. Но на этой интерактивной карте не отображаются машины, используемые для перекрытия дорог. По крайней мере 6 февраля, когда куча грузовиков была стянута к Воскресенской набережной (куда пришли семь человек возложить цветы к монументу жертвам политических репрессий), карта не показывала в этой зоне ни одной уборочной машины.

С момента закрепления за комитетом задач обеспечения безопасности его затраты на предоставление техники по запросу силовиков выросли почти в 4,5 раза: если в 2019 году «обеспечение мер по противодействию терроризму» обошлось в 1,7 млн руб., а на следующий год — в 5 млн, то в 2021-м потянуло уже на 7,5 млн.

Согласно контракту, комитет обязан не менее чем за сутки направить подрядчику заявку на предоставление техники, указав не только необходимое количество машин / противотаранных устройств, но также название «массового мероприятия», дату, время, место перекрытия движения и его возобновления, приложив соответствующую схему.

Очень хотелось бы узнать, как в заявке описано мероприятие 6 февраля, когда город фактически обезлюдел на полдня. Кто подал и как обосновал запрос на такую армаду техники? Или

горожане теперь обречены оплачивать любой испуг властей, включая их больные фантазии?

И если комитет как минимум уже за сутки знает о схеме и времени перекрытия улиц, почему мы узнаем об этом в последний момент, а то и вовсе постфактум?

Об ограничении движения должен информировать комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Но за последние две недели на его сайте размещено лишь три объявления: об ограничениях 22, 25 января и 1 февраля. Все были связаны с проведением съемок художественных фильмов, название последнего — «Бег улиток» — вполне сгодилось бы для рекламного слогана петербургского транспортного цеха.

Татьяна Лиханова

«Новая в Петербурге»

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