Психолог выяснила, от каких факторов зависит благополучие людей

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09.02.2021, 22:44, Разное
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Психолог Лариса Карапетян, которая представляет Уральский гуманитарный институт УрФУ, задалась целью выяснить, от каких факторов зависит благополучие людей. Рассматривались как психологические аспекты, так и социально-демографические.
Диссертация психолога на эту тему была признала лучшей членами экспертного совета аттестационной комиссии за прошлый год. Выводы Ларисы Карапетян были основаны на эмпирическом исследовании, в котором были задействованы более 4600 человек разных профессий. Оказалось, что собственное благополучие добровольцы оценивали в зависимости от того, в какой сфере деятельности они заняты, и есть ли высшее образование. Кроме этого, многие испытуемые опирались на личностные особенности, а именно мышление, стойкость, интеллект, готовность рисковать и устойчивость к выгоранию.

Среди добровольцев высоко оценили свой уровень благополучия правоохранители и врачи. Несмотря на стрессовые ситуации, с которыми они сталкиваются на работе, они могли похвастаться состоянием внутреннего равновесия. Менее благополучными себя признали представители инженерно-технических и рабочих профессий, психологи и педагоги. При этом, мужчины оценивали свое состояние более осознано и критично. В свою очередь, большинство женщин до 30 лет не могли похвастаться ощущением внутреннего благополучия.

Источник: rg.ru



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